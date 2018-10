In Montabaur sorgt das teure Abschleppen von einem Supermarktparkplatz wieder einmal für Ärger. Dieses Mal ist die Leiterin einer privaten Tageseinrichtung für behinderte Menschen betroffen, die ihren Kleintransporter auf dem Hermes-Gelände an der Alleestraße abgestellt hatte. Als sie nach einem Arzttermin mit den Beeinträchtigten im Aubachviertel zum Parkplatz zurückkehrte, war der Wagen weg – trotz blauem Behindertenausweis hinter der Windschutzscheibe. Für die Herausgabe des Fahrzeugs wurden Gabriele Berges aus Selters anschließend 220 Euro in Rechnung gestellt.

Die Leiterin der Tageseinrichtung war fassungslos. Sie hatte ihren Kleintransporter absichtlich nicht vor der Arztpraxis im Aubachviertel abgestellt, da es dort nur einen Behindertenparkplatz gibt. „Den wollte ich nicht unnötig ...

Lesezeit für diesen Artikel (562 Wörter): 2 Minuten, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.