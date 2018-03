Seit 1998 Hilfe für todkranke Menschen: Hospizverein ist gefragter denn je

Seit zwei Jahrzehnten begleitet und berät der Hospizverein Westerwald schwerstkranke, sterbende Menschen auf ihrem letzten Lebensweg – ob zu Hause, im Pflegeheim oder seit Sommer 2017 im stationären Hospiz St. Thomas.

Im Dernbacher Hospiz kümmern sich neben den Pflegekräften (Foto) auch zehn speziell ausgebildete Ehrenamtliche des Hospizvereins um das Wohl der Kranken. Dabei entscheidet der Gast, was ihm gut tut: ein Gespräch, ein Spaziergang, ein Ausflug, ein Spiel oder ein Moment der Stille. Fotos: Nitz Fotografie Foto: Nitz Fotografie

Die rund 55 ehrenamtlichen und vier hauptamtlichen Mitarbeiter stehen auch den Familienangehörigen bei und leisten eine wertvolle Trauerarbeit für Kinder wie Erwachsene. In diesem Jahr feiert der am 4. März 1998 in Montabaur gegründete Verein sein 20-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten, die sich durch das ganze Jahr ziehen, steht der Festakt „20 Jahre Hospizverein“ am 17. März unter der Schirmherrschaft der rheinland-pfälzischen Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

„Über die Jahre ist ein starkes Netz für eine würdevolle Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen im Westerwaldkreis geknüpft worden“, zieht Heinz-Peter Rüffin, Gründungsmitglied und seit vielen Jahren Vorsitzender des Vereins, seine persönliche Bilanz. Fest steht: Der Hospizverein ist 20 Jahre nach seiner Gründung gefragter denn je. So haben die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen des Vereins im vergangenen Jahr 84 todkranke Menschen, 50 Frauen und 34 Männer, im Westerwaldkreis begleitet. 62 Begleitungen wurden abgeschlossen. Dabei lag die durchschnittliche Begleitungsdauer bei rund 61 Tagen. Das geht aus der Jahresbilanz für 2017 hervor, die der Hospizverein Westerwald jetzt vorgelegt hat.

Die reinen Zahlen vermögen das hohe menschliche Engagement der 55 Sterbe- und Trauerbegleiter des Hospizvereins kaum wiederzugeben, dennoch sprechen sie für sich: Um die 62 zumeist krebskranken Frauen und Männer auf ihrem letzten Lebensweg zu begleiten (abgeschlossenen Begleitungen), waren die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen im vergangenen Jahr genau 492-mal im Einsatz und kümmerten sich insgesamt 1464 Stunden um die Kranken. Sie waren zudem 252 Stunden im Auto unterwegs und legten mehr als 18.000 Kilometer zu den Patienten zurück.

„Nach der Gründung des Hospizvereins hat es zunächst ein wenig gedauert, bis der ambulante Hospizdienst von der Bevölkerung angenommen wurde. Doch über die Jahre ist die Akzeptanz immer mehr gewachsen“, blickt Christine Schmidt, hauptamtliche Hospiz- und Palliativfachkraft des Vereins, zurück. Und so stieg die Zahl der Begleitungen von anfänglich etwa 10 auf heute 80 bis 90 Begleitungen im Jahr an. Dabei sind es vorwiegend schwerstkranke Menschen aus dem unteren Kreisgebiet, die die Hilfe des Hospizvereins in Anspruch nehmen. So wandten sich im vergangenen Jahr allein 42 von 84 Patienten aus der Verbandsgemeinde Montabaur an den Verein, 10 kamen aus dem Raum Westerburg, 8 aus Hachenburg, je 5 aus Höhr-Grenzhausen und Bad Marienberg, je 4 aus Wirges und Selters, 3 aus Rennerod, 2 aus Wallmerod und ein Todkranker stammte aus der VG Ransbach-Baumbach. Den Kontakt zum Hospizverein suchten zumeist Familienangehörige (2017: 30), aber auch Pflegeheime (2017: 24) oder das SAPV-Team (2017: 13) stellten neben Patienten, Pflegediensten, Freunden, Krankenhäusern, Palliativstationen oder Hausärzten den Kontakt zum Verein her.

Zusätzlich zu dieser ambulanten Hilfe engagieren sich zehn speziell ausgebildete Ehrenamtliche seit Sommer 2017 im stationären Hospiz St. Thomas in Dernbach. Die Einrichtung ist eine Errungenschaft des Hospizvereins. „Wir haben viele Jahre für ein Hospiz gekämpft und schließlich in der Katharina-Kasper-Gruppe einen Träger gefunden. Es war ein langer, steiniger Weg. Umso glücklicher sind wir, es geschafft zu haben“, sagt Vorstandsmitglied Dr. Björn Mirow. Ein Kooperationsvertrag zwischen Träger und Hospizverein regelt, wie die Ehrenamtlichen hier eingesetzt werden. „Anders als bei der ambulanten Sterbebegleitung ist der Einsatz im Hospiz zeitlich klar eingeteilt und damit planbarer“, sagt Katja Müller, Koordinatorin beim Hospizverein. Allein zwischen August und Dezember waren die Hospizbegleiter bereits 795 Stunden im Dernbacher Hospiz im Einsatz, so die Bilanz.

Darüber hinaus haben die Mitarbeiter des Hospizvereins im Jahr 2017 insgesamt 52 Beratungsgespräche zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht geführt, 28 Fachvorträge gehalten und zudem 522 Stunden Trauerarbeit geleistet – in Einzelgesprächen, in der Trauergruppe, im Trauercafé, beim Trauertreff sowie bei Trauerwanderungen. Eine starke Leistung.

