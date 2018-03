Schönheiten im Wettbewerb: Alena Krempl auf dem Weg zur Miss Germany?

Die schönste Frau in Westdeutschland ist sie schon. Nun will Alena Krempl aus Montabaur Miss Germany 2018 werden. Beim Bundesfinale des Beautywettbewerbs am Samstag, 24. Februar, im Europa-Park in Rust ist die 24-Jährige eine von 20 qualifizierten Teilnehmerinnen. Der Titelgewinn wäre für die junge Frau die Krönung eines Lebenstraums, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber ich gehe ohne Erwartungen dorthin“, sagt Alena Krempl lächelnd – wohl wissend, dass die Konkurrenz aus ganz Deutschland ebenfalls sehr schön sein wird.

Alena Krempl aus Montabaur tritt im Finale um die Wahl zur Miss Germany an. Foto: Manuel Haberzettl

Bislang ist die Groß- und Einzelhandelskauffrau mit dieser Strategie gut gefahren. Als sie sich vor etwa einem Jahr auf der Internetseite der Miss Germany Company (MGC) anmeldete, hätte sie selbst nicht damit gerechnet, irgendwann im Finale des Schönheitswettbewerbs zu stehen. Alena Krempl interessiert sich zwar schon seit ihrer Kindheit fürs Modeln und für Fotoshootings. An einem Wettbewerb hatte sie zuvor aber noch nie teilgenommen. Umso überraschter war die junge Frau, als sie tatsächlich zur Misswahl am Bostalsee im Saarland eingeladen wurde und dort den Titel gewinnen konnte. Wenig später folgte auch noch die Wahl zur Miss Kaiserslautern 2017, und die junge Montabaurerin war dank dieser Siege für die nächste Runde qualifiziert.

Dabei kommt Alena Krempl weder aus dem Saarland noch aus Kaiserslautern, wie sie schmunzelnd erzählt. Ihre Familie wohnt in Bendorf-Sayn, wo auch die 24-Jährige lange lebte, ehe sie vor Kurzem zu ihrem Lebensgefährten Manuel Haberzettl in Montabaur zog. Beruflich ist sie für die Firma Horn in Neuwied tätig. Der Wohn- oder auch der Arbeitsort ist für die Teilnahme an einer Misswahl aber nicht ausschlaggebend, hat Alena Krempl im Zuge des Wettbewerbs gelernt. Entscheidend ist, von welchem Veranstalter die registrierten Teilnehmerinnen eingeladen werden – und das waren in ihrem Fall eben die Organisatoren der Wettbewerbe am Bostalsee und in der Pfalz. Nach ihren Siegen war Alena Krempl dann unter anderem für das Westdeutschlandfinale in Kassel qualifiziert, wo sie sich mit dem ersten Platz schließlich das Ticket nach Rust sichern konnte.

Bevor es dort Ende Februar ernst wird, stehen der Montabaurerin aber zunächst noch aufregende Wochen bevor. Mit Lauftraining, Fotosessions sowie Interview- und Tanzübungen werden die jungen Frauen im Europa-Park und beim Beauty-Camp auf der Ferieninsel Fuerteventura auf die große Bühne vorbereitet. „Ich bin sehr froh, dass mein Arbeitgeber so kurzfristig mitgespielt hat“, freut sich die 24-Jährige. Denn die Chance, Miss Germany zu werden, hat sie nur einmal in ihrem Leben. Eine erneute Teilnahme in den kommenden Jahren ist nach der Qualifikation nicht möglich.

Umso erfreulicher ist es für die Beauty-Queen, dass sie von ihrer Familie, ihren Freunden und Arbeitskollegen unterstützt wird. Ihr Freund Manuel Haberzettl wird sie auch zum Bundesfinale begleiten und fürchtet die neidischen Blicke anderer Männer nicht. „Es gibt Schlimmeres, als eine Miss zur Freundin zu haben“, sagt der 28-jährige Fußballer mit einem Augenzwinkern. „Ich bin wirklich mega-stolz auf sie.“

Doch was ist eigentlich das Schönheitsrezept der Wahl-Westerwälderin? „Ich glaube, es ist meine natürliche Ausstrahlung“, sagt Alena Krempl bescheiden. „Bei der Miss-Wahl spielt das Gesamtauftreten eine Rolle. Man muss authentisch sein“, ergänzt sie. Dann könne man den Titel bei diesem Wettbewerb auch gewinnen, wenn man nicht allen Anforderungen von Germany's Next Topmodel exakt entspricht. Für die bekannte TV-Sendung sei sie mit 1,69 Metern vermutlich zu klein und mit 24 Jahren womöglich sogar schon zu alt, sagt Alena Krempl. „Dafür hätte ich mich gar nicht erst beworben“, urteilt sie über Heidi Klums Talentshow.

Geholfen hat der Finalistin sicherlich ihr sportlicher Ehrgeiz. Das Training im Fitnessstudio gehört für sie seit vier Jahren beinahe täglich dazu. Mit ihren Fotos im Internet hat sie sich schon eine Fangemeinde erarbeitet, die sich gerne Fitnesstipps von Alena Krempl geben lässt. Wer regelmäßig Sport treibt, müsse bei der Ernährung nicht ganz so streng sein, sagt die bekennende Schokoladenliebhaberin lächelnd.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand