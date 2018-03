Platz 31 der Focus-Rangliste: Aufstieg des Westerwaldkreises geht weiter

Der wirtschaftliche Aufstieg des Westerwalds geht weiter: Im bundesweiten Ranking des Magazins Focus Money belegt der Landkreis inzwischen Platz 31 von 381 untersuchten Regionen in Deutschland. Damit hat der Kreis im Vergleich zum Vorjahr stolze 100 Ränge gewonnen.

Eine Region nimmt Fahrt auf: Der Montabaurer ICE-Bahnhof ist Sinnbild der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung der Kreisstadt und des Westerwaldkreises. Inzwischen rangiert die Region auf Platz 31 in der Rangliste des Magazins Focus Money. Foto: Andreas Jöckel

Besonders gut ist laut Focus Money die Entwicklung des verfügbaren Einkommens pro Einwohner im Westerwald. Hier belegt der Kreis in der aktuellen Auswertung des Fachmagazins sogar bundesweit den dritten Rang (im Schnitt 3,67 Prozent Einkommenszuwachs pro Jahr). Nur in Coburg und der Stadt Memmingen war die Entwicklung des Durchschnittseinkommens zuletzt noch besser.

Besser als die Nachbarregionen

Das Magazin berechnet die Rangliste jährlich anhand von sieben Kriterien. Bei der Bewertung der Wirtschaftskraft spielen demnach die durchschnittliche Arbeitslosenquote, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die Bruttowertschöpfung, das verfügbare Einkommen privater Haushalte, die Veränderung der Erwerbstätigenzahl, die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe je Beschäftigten sowie die Veränderung der Bevölkerungszahl im Vergleich zum Vorjahr eine Rolle. Die Statistischen Landesämter sowie die Bundesagentur für Arbeit lieferten die entsprechenden Daten für die Erhebung. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2016.

Die wirtschaftlich stärksten Regionen liegen fast schon traditionell in Baden-Württemberg und Bayern. Am schwächsten schneiden die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ab. Rheinland-Pfalz belegt in der Liste den vierten Rang hinter Hessen.

Innerhalb des Bundeslands ist nur der Landkreis Mainz-Bingen (Rang 12) noch besser platziert als der Westerwaldkreis. Die Stadt Koblenz etwa belegt bundesweit Platz 106. Die benachbarten Landkreise Altenkirchen (Rang 260), Neuwied (252), Rhein-Lahn (200) und Mayen-Koblenz (72) sowie Limburg-Weilburg (131) in Hessen schneiden allesamt schlechter ab als der Westerwald, sie können sich in der Rangliste des Fachmagazins aber ebenfalls verbessern. Die Spitzenposition sichert sich in diesem Jahr der Kreis Böblingen in der Nähe von Stuttgart. Auf dem letzten Platz landet der Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Rheinland-pfälzisches Schlusslicht bleibt die Stadt Pirmasens (Platz 360).

Komplexe Berechnung des Rangs

Laut Focus Money betrug das verfügbare Einkommen der Einwohner des Westerwaldkreises im Jahr 2015 durchschnittlich 25.204 Euro. In den Jahren 2011 bis 2015 lag es im Mittel bei 23.649 Euro. Dass zuletzt ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen war, ist ein Grund für das gute Abschneiden des Kreises im bundesweiten Vergleich. Die Zahl sagt allerdings nichts darüber aus, wie sich das Einkommen in der Bevölkerung verteilt. Theoretisch ist es denkbar, dass wenige besonders reiche Personen die Statistik positiv beeinflusst haben. Dass im Raum Montabaur immer mehr Berufspendler leben, die einer Arbeit in Köln oder Frankfurt nachgehen, dürfte bei der Auswertung ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Der Gesamtrang des Landkreises ergibt sich wiederum aus einer so komplexen Berechnung, dass das Einkommen einzelner Personen nur eine untergeordnete Rolle spielt. Das Ergebnis ist eine Mischung aus einem längerfristigen Durchschnitt, den aktuellen Werten und der Veränderungsdynamik, erklärt der verantwortliche Redakteur des Fachmagazins Focus Money, Axel Hartmann, auf Anfrage unserer Zeitung. Der Westerwaldkreis profitiert hier laut Statistik unter anderem von einer niedrigen Arbeitslosenquote und einer hohen Bruttowertschöpfung. Er zählt damit zweifelsohne zu den wirtschaftlich stark entwickelten Landkreisen im Bundesgebiet.

Focus Money vergleicht die Wirtschaftskraft der Landkreise inzwischen schon seit 15 Jahren. Nur einige wenige Regionen fließen mangels Datenmaterial nicht in die Betrachtung ein. Der Westerwaldkreis schnitt dabei im Vergleich zu den Nachbarkreisen schon immer recht gut ab. Das Ergebnis lag über viele Jahre aber lediglich im bundesweiten Schnitt. Erst in jüngerer Vergangenheit konnte er einen großen Sprung nach vorne verbuchen. In Rheinland-Pfalz hat sich der Westerwaldkreis mittlerweile in der Spitzengruppe etabliert.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand