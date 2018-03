Neujahrskonzert in Montabaur: Das Jahr mit niveauvoller Musik begrüßt

Das Konzertorchester Koblenz hat am Sonntagabend im Haus Mons Tabor mit einem klassischen Neujahrskonzert die Kultursaison 2018 der Kreisstadt eröffnet. Neben dem 50-köpfigen Blasensemble mit Christoph Engers als musikalischem Leiter an der Spitze hatte das Kulturbüro auch die Sängerin Daniela Dott verpflichten können. Die lyrische Sopranistin ist seit 2008 Ensemblemitglied des Südthüringischen Staatstheaters Meiningen. Sie ist darüber hinaus eine gefragte Konzertsängerin im In- und Ausland.

Das Konzertorchester Koblenz zählt zu den renommiertesten Blasorchestern im nördlichen Rheinland-Pfalz und der Mittelrheinregion. Beste Voraussetzungen also für niveauvolle musikalische Unterhaltung zum Jahresanfang, wie Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland bei der Begrüßung der Gäste betonte. Als eloquenter Moderator führte Bernhard Meffert durch das Programm, das bei den Freunden lockerer Unterhaltung auf hohem Niveau keine Wünsche offen ließ. Im Konzertorchester Koblenz musizieren fast ausschließlich engagierte Laienmusiker. Umso bemerkenswerter, dass Christoph Engers ein Ensemble mit semiprofessionellem Sound geformt hat. Mit Musik zu „Sleeping Beauty Dornröschen“ eröffnete das Koblenzer Orchester einen Konzertabend, der keinesfalls zum Dornröschenschlaf einlud. Ganz im Gegenteil: Es war die ausgewogene Mischung im Repertoire von der patriotischen inoffiziellen Nationalhymne von Großbritannien „Rule Britannia“ über Märsche und Polkas bis hin zu Operettenmelodien, die die 350 Zuhörer begeisterte.

Dazu zählten so Glanzlichter wie der „Florentiner Marsch“, leichte und doch so anspruchsvolle musikalische Leckerbissen aus „Maske in Blau“. Nicht zu vergessen die legendären Ohrwürmer von Robert Stolz, wo der Walzer – wenn die kleinen Veilchen wieder blühen – ein Liebeslied sein muss, wo die Bäume im Prater blühen und wo zwei Herzen im Dreivierteltakt schwelgen.

Das Konzertorchester Koblenz bewegte sich dabei im Genre der Marschmusik und im Big-Band-Sound ebenso souverän wie bei rasanten Polkas von Johann Strauß oder auch im Genre symphonischer Blasmusik. Die in Montabaur schon wohlbekannte Sängerin Daniela Dott, die auch an diesem Abend mit ihrem lyrischen Sopran brillierte, war ein Ohrenschmaus par excellence. Wie sagte doch ein Zuhörer: „Ein Neujahrskonzert ohne Daniela Dott ist wie Silvester ohne Sekt“. Und die Sängerin ließ es nur so sprudeln. 50 Musikerinnen und Musiker begleiteten beinahe zärtlich beim „Vilia-Lied“ Daniela Dott, die betörend den „Herrn Marquis“ umgarnte, verliebt bekannte „Dein ist mein ganzes Herz“ und beim „Schwipslied“ dann endgültig den Sekt zum Schäumen – will heißen – das Publikum in Verzückung brachte.

Wenn Musiker zum Neujahrskonzert aufspielen, darf der Radetzky-Marsch nicht fehlen. Doch die Interpreten hatten für die allerletzte Zugabe noch etwas Außergewöhnliches im Repertoire: Ein Chor war der Background für die Sopranistin beim besinnlichen Abschiedslied „Nehmt Abschied Brüder“. Ein eher ungewöhnlicher Ausklang eines Neujahrskonzertes, das ohne Zweifel bei den Konzertgästen noch geraume Zeit nachklingen wird.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Peter Metternich