In einer Pressemitteilung wirft die SPD Westerburger Land der VG-Verwaltung Missachtung des Verbandsgemeinderats und Tatenlosigkeit vor. Dabei geht es um das Nichtumsetzen eines Ratsbeschlusses zur Verbesserung der Seniorenmobilität in der Verbandsgemeinde. „Dass ein einstimmiger Ratsbeschluss konsequent ignoriert wird, habe ich in meinen fast 40 Jahren Ratszugehörigkeit noch nicht erlebt“, ärgert sich Fraktionssprecher Harald Ulrich weiter. VG-Bürgermeister Gerhard Loos hält dem entgegen, dass Bürger sich bereits im Januar kommenden Jahres über ein „Bürgerbuskonzept“ informieren können. Zudem seien für 2019 im Haushaltsansatz Mittel zur Verbesserung der Seniorenmobilität vorgesehen.

Vor einem Jahr hatte die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Westerburg beantragt, dass die VG-Verwaltung zusammen mit dem zuständigen Ausschuss ein Konzept zur Verbesserung der Seniorenmobilität erarbeiten solle. Dieser Antrag wurde am ...

Lesezeit für diesen Artikel (504 Wörter): 2 Minuten, 11 Sekunden

