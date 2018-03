Künstler diskutieren im Keramikmuseum: Was es in der Kunst alles braucht

Die viel beachtete Ausstellung, die seit Mitte November im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen Exponate aus Malerei, Fotografie, Glas, Keramik, Plastik und Schmuck zeigt, ist noch bis 28. Januar dort zu sehen. Vor Kurzem fanden sich in den Räumen des Museums die ausstellenden Kunstschaffenden Horst Bartels, Werner Baumann, Jochen Brandt, Hans Molzberger, Bernd Munsteiner und Alaa Aldin Nabhan zusammen, um über künstlerische Ansätze und Perspektiven in der Kunstszene zu diskutieren. Mit dabei waren neben Museumsleiterin Monika Gass auch die Organisatoren der Präsentation, die Gruppierungen „Material und Form“ und „Objekte 71“ mit Heiner Balzar und Horst Bartels.

„Ich weiß, dass ich stark sein werde“: Über das Objekt von Hans Molzberger sprachen die Künstler.

Foto: Metternich

„Material und Form“ ist eine private Vereinigung, in der sich Künstler unterschiedlicher Bereiche, Sammler und Freunde der Kunst und des Kunsthandwerks zusammengefunden haben, um auf Werke und Gegenstände aufmerksam zu machen und ihren Rang innerhalb der Gestaltung des alltäglichen Lebens und der Umwelt sichtbar werden zu lassen. Die Institution fördert und unterstützt das Schaffen und die Arbeiten von Künstlern und Kunsthandwerkern, deren Arbeit sie für bemerkenswert hält, durch Ausstellungen, Stipendien und Publikationen.

46 Jahre sind vergangen, seitdem sich Künstler der Region zur Gruppe „Objekte 71“ zusammengefunden haben – mit der Absicht, Kultur zu fördern und einem interessierten Publikum Kunst nahezubringen. Die Gruppe zeichnet sich durch eine Vielfalt von künstlerischen Darstellungsformen aus. Kunst und Handwerk werden als gleichwertig respektiert und gefördert.

Das Gespräch drehte sich zunächst um Hans Molzbergers Objekt „Ich weiß, dass ich stark sein werde“. Hier hat der Künstler seine Söhne Felix und Jonathan mit einer sogenannten Lebendabformung im Zusammenspiel verschiedener Materialien wie Ton (Rakubrand), Feldsteinen und Metall dargestellt. Molzberger, der seine Wurzeln in Höhr-Grenzhausen hat und an der Baptist University Houston in Texas (USA) lehrt, hat sein „Handwerk“, wie er verriet, quasi im Fernstudium bei Roland Giefer gelernt. „Ohne Unterstützer geht in unserem Metier gar nichts“, lautet seine Kernaussage. Diese aufgreifend, wollte Monika Gass wissen, wie Schüler – zum Beispiel der Ausbildungsstätten in Höhr-Grenzhausen – auf ihr Künstlerleben vorbereitet werden. Dr. Barbara Weyandt, Dozentin für Kunstphilosophie und Kunstgeschichte am Institut für Künstlerische Keramik und Glas der Hochschule Koblenz (IKKG), stellte klar: „Es gibt zwar Seminare, aber die Absolventen müssen ihren Weg selbst finden.“ Jochen Brandt, Professor am IKKG, ging noch weiter. „Künstler brauchen die Gnade der Beziehungen, sie brauchen Menschen, zum Beispiel Galeristen, die sie und ihre individuelle Kunst verstehen, denn jeder ist für sich ein Individualist“, sagte Brandt und betonte: „Erfolg lässt sich nicht unterrichten.“

Ein Ort, an dem die Künstler und ihre individuelle Kunst verstanden werden, ist auf alle Fälle das Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen mit den Gruppierungen „Material und Form“ und „Objekte 71“. Das bestätigte abschließend der Künstler Hans Molzberger. Er apostrophierte den Standort Höhr-Grenzhausen als einen „Katalysator“, der die jungen Künstler in die Welt entlässt. Jochen Brandt zeigte sich in dieser Hinsicht zuversichtlich: „Qualität wird sich durchsetzen.“

Von unserem Mitarbeiter Hans-Peter Metternich