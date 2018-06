Die Einwohner der Gemeinde Niederelbert können in den nächsten Jahren auf etwas weniger Schwerlastverkehr in der Ortsdurchfahrt hoffen. Wie der Westerwaldkreis und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez mitteilen, wird die K 169 zwischen Oberelbert und der B 49 im Jahr 2019 oder 2020 ausgebaut. Danach kann diese Strecke, der sogenannte Mittelweg, auch wieder vom Schwerlastverkehr genutzt werden – derzeit ist sie aufgrund ihres sehr schlechten Zustands für Sattelzüge und schwere Lkw gesperrt. Ein Teil des Verkehrs zwischen Bad Ems und Montabaur dürfte sich nach dem Ausbau auf diese Achse verlagern, hieß es bei einer Diskussionsrunde mit den Bürgern, an der unter anderem Landrat Achim Schwickert und LBM-Chef Lutz Nink teilnahmen.

Die Hoffnung der Niederelberter, dass die K 169 beim Ausbau eine breitere Fahrbahn erhält, damit sie für Lastwagenfahrer künftig attraktiver ist, wird sich allerdings nicht erfüllen. Die Straße wird auch nach ...

