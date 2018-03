Furcht vor GroKo: Wäller Jusos sind gegen "Weiter so"

Während die Parteispitze der SPD für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU wirbt, um endlich eine Bundesregierung bilden zu können, gibt es innerhalb der sozialdemokratischen Partei weiterhin Widerstand. Auch im Westerwald wehrt sich vor allem der Parteinachwuchs gegen eine Fortsetzung der Großen Koalition. Im Gespräch mit der Westerwälder Zeitung erklärt Konstantin Wirth vom Vorstand der Wäller Jusos, warum er das angestrebte Regierungsbündnis überaus kritisch sieht.

Konstantin Wirth.

Die Jusos auf Bundesebene haben zu einer No-GroKo-Tour aufgerufen, um eine neue Große Koalition noch zu verhindern. Wie stehen die Westerwälder Jusos zu diesem Thema?

Wir stehen im Westerwald klar an der Seite unseres Bundesverbands und unseres Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert. Auch wir haben uns schon jetzt gegenüber unserem Bundesparteitags-Delegierten positioniert und scheuen im Falle einer Mitgliederbefragung auch nicht vor einer Kampagne zurück, um unsere Mitglieder von unserer Meinung zu überzeugen. Schon jetzt kann ich sagen: Wir erfahren für unsere Haltung Unterstützung aus vielen Richtungen in unserer Partei.

Gibt es aus Ihrer Sicht inhaltliche Kritikpunkte an den Sondierungsergebnissen? Falls ja: Was genau gefällt Ihnen nicht?

Ja, davon gibt es zahlreiche. Insgesamt fehlt dem Sondierungspapier der Mut, Ungerechtigkeiten in unserem Land gezielt anzugehen. Hier seien beispielsweise das Ende der Zwei-Klassen-Medizin durch die Bürgerversicherung, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung oder der soziale Wohnungsbau genannt. Auch das Thema Steuergerechtigkeit durch die Anhebung des Spitzensteuersatzes bei gleichzeitiger Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen findet keinen Einzug in die Ergebnisse. Die Regelungen bezüglich einer faktischen Flüchtlings-Obergrenze sowie die Begrenzung des Familiennachzugs sind zudem nicht mit dem vereinbar, wofür wir im Wahlkampf gekämpft haben und die SPD schon seit vielen Jahrzehnten steht. Vor diesem Hintergrund empfinde ich die vermeintlichen SPD-Erfolge nur als Tropfen auf den heißen Stein. Die Ergebnisse bezeichnen lediglich ein „Weiter so“ der bisherigen GroKo.

Was glauben Sie, warum eine Neuauflage der GroKo vor allem bei jungen Sozialdemokraten so unbeliebt ist?

Das liegt wahrscheinlich daran, dass in den bisherigen GroKos wesentliche Zukunftsfragen nicht entschieden, sondern ausgesessen wurden. Themen wie etwa Europa, Investitionen in die Zukunft oder Rente sind hier für uns von besonders großer Bedeutung. Außerdem waren es gerade wir Jusos, die im Wahlkampf bundesweit für die SPD geworben haben und sich dabei mangelnde Unterscheidbarkeit von Union und SPD von den Menschen vorwerfen lassen mussten. Die Existenz der SPD als Volkspartei neben der Union ist für unsere Demokratie überlebenswichtig. Bei einer nicht mehr mehrheitsfähigen SPD und einem Kanzlerwahlverein CDU/ CSU ist unsere Zukunft in Gefahr, was wiederum gerade den jungen Menschen Sorgen bereitet.

Was erwarten Sie, wenn es doch zu einer GroKo kommt? Wird diese der SPD wieder schaden oder könnte sie ihr auch nutzen?

Dann erwarte ich zunächst einmal vier schwere Jahre für die SPD. Die AfD wäre dann Oppositionsführer im Bundestag, das würde fatale Folgen im parlamentarischen Geschäft mit sich bringen. Das Umkippen in der Koalitionsfrage würde zudem einen weiteren Verlust an Glaubwürdigkeit nach sich ziehen. Diese Regierung wäre zwar stabil, würde Deutschland aber ideenlos vor sich hin regieren. Als Sozialdemokrat würde ich mir dann trotzdem wünschen, dass wir Verbesserungen für die Menschen durchsetzen können und dies wiederum einem stärkeren Profil unserer Partei nutzt. Dazu müsste man jedoch deutlich offensiver als bisher gegenüber der Union auftreten.

Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit es für die SPD insgesamt wieder aufwärts geht?

Die SPD muss sich zwingend inhaltlich, organisatorisch und personell neu aufstellen. Dazu gehört eine ernsthafte Analyse, warum wir seit 2005 mehr als sechs Millionen Wähler verloren haben, diese Analyse geht in einer neuen GroKo einfach nicht. Mit einer personellen Neuaufstellung meine ich vor allem, dass wir wieder weiblicher und jünger werden müssen. In der Opposition sehe ich für die SPD endlich wieder die Möglichkeit, inhaltlich nach links zu rücken und den gesellschaftlichen Gegenentwurf zur Union zu präsentieren, wodurch die Ränder notwendigerweise geschwächt würden. Nach vier Jahren erfolgreicher Opposition und mit einer erneuerten SPD würde ich dann auch wieder hoffnungsvoll auf einen neuen Kampf ums Kanzleramt schauen. Gerne auch mit einem jungen Hoffnungsträger an der Spitze.

Die Fragen stellte Thorsten Ferdinand