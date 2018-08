„Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem alle Beteiligten mit ihrem Schippchen in der Ecke des Sandkastens sitzen, und alle sind beleidigt“, kritisierte Michael Weiand (FWG) den Ausgang einer Diskussion, die am Mittwochabend im Kirchberger Stadtrat zu erhitzten Gemütern führte. So kam es denn auch zu keinem Beschluss des Rates. Stadtbürgermeister Udo Kunz schlug stattdessen die Vertagung des Beschlusses in den Hauptausschuss vor, der die Stadtratsmitglieder mit elf Ja- und sieben Neinstimmen zustimmten. Der Hauptausschuss wird sich nun also schnellstmöglich mit der Frage befassen, inwiefern die Stadt Kirchberg dem Verkehrsverein Kirchberg bei der Ausrichtung des Christkindmarktes finanziell unter die Arme greifen könnte.

Schreiben des VVK gab Ausschlag Ausschlaggebend für den Tagesordnungspunkt 3 „Planung und Durchführung der Kirchberger Märkte“ war ein Schreiben des Verkehrsvereins Kirchberg (VVK) vom 12. Juli. Darin baten die ...

Lesezeit für diesen Artikel (900 Wörter): 3 Minuten, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.