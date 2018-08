Auf den ersten Blick sieht es danach aus, als würde der Schulstandort Kastellaun „nur“ eine neue Sportanlage erhalten. Ein Kunstrasenplatz mit Tartanbahn ist geplant, der Kreis will hier 1,5 Millionen Euro investieren. Über diese wegweisende Infrastrukturinvestition hinaus könnte sich noch deutlich mehr entwickeln als eine moderne Sportanlage für rund 1900 Schüler. Gekoppelt mit der Idee des Juniorenfördervereins (JFV) Rhein-Hunsrück, in Kastellaun eine Multifunktionsarena zu errichten, könnte sich die Burgstadt als Impulsgeber für den Sport entwickeln. Der JFV will in Kastellaun mithilfe großer und auch kleiner privater Unterstützer sowie einem Zuschuss aus dem europäischen Leaderprogramm für rund 470.000 Euro eine in der Region einzigartige und breit nutzbare, innovative Halle bauen. „Das Projekt soll die Sportregion Rhein-Hunsrück weiter stärken“, sagt Jörg Jakobs als Geschäftsführer für den JFV.

„Multifunktionsarena“ – das klingt erst einmal nach einem hochtrabenden Ansatz. Doch die Idee dahinter ist bodenständig. Der JFV denkt seit geraumer Zeit darüber nach, wie sich der allgemeine Bedarf an ...

Lesezeit für diesen Artikel (991 Wörter): 4 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Rhein-Hunsrück Investition in den Sport: Kreis will in Kastellaun neuen Kunstrasenplatz bauen

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.