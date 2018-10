Wegen des Niedrigwassers ruht jetzt auch der Schiffsverkehr der größten Reederei auf dem Mittelrhein. Die Köln-Düsseldorfer hat am Montag auf ihrer Internetseite verkündet, dass der Linienfahrplan zwischen Köln und Mainz komplett eingestellt ist. Damit kommt das Saisonende für die Passagierschiffe der Köln-Düsseldorfer zwei Wochen früher als geplant.

Erst am Sonntag hatte die Mittelrhein-Fähre, die Fahrzeuge und Passagiere von Lorch nach Niederheimbach und zurück transportiert, den Betrieb vorläufig eingestellt. Am Dienstagmorgen stand der Pegel in Kaub bei 42 ...