Zoo Neuwied: Südamerika-Haus bekommt eine riesige Glaskuppel

Richtfest im Neuwieder Zoo: Der Rohbau der neuen Prinz-Maximilian-Halle steht und offenbart eine Überraschung.

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

Sie kostet rund 3,6 Millionen Euro und ist allein schon deshalb das größte Neubauprojekt der vergangenen Jahrzehnte im Neuwieder Zoo, der mit ihr vor allem an Schlecht-Wetter-Tagen noch attraktiver werden will. Aber sie wird auch architektonisch ein echter Hingucker: Die Prinz-Maximilian-zu-Wied-Halle – kurz Südamerika-Haus genannt – bekommt eine 16 x 16-Meter große Glaspyramide als Dach. Dieses bislang von den Verantwortlichen noch nicht kommunizierte Highlight wurde beim gestrigen Richtfest offensichtlich.

„Bei allen Kosteneinsparungsüberlegungen wollten wir die Kuppel auf keinen Fall opfern“, ließ Oberbürgermeister Nikolaus Roth in seiner Ansprache wissen. Und auch Zoodirektor Mirko Thiel unterstrich, dass er diese Besonderheit unbedingt haben wollte. „Es soll ja nicht wie eine Fabrikhalle aussehen“, sagte er und teilte erfreut mit, dass die Pläne letztlich gar nicht abgespeckt werden mussten, weil das Land seine Fördersumme noch einmal aufgestockt hat. Aus Mainz kommen nun rund 2 Millionen Euro, die Stadt Neuwied schießt 360.000 Euro zu, sodass der Zoo-Förderverein noch mehr als 1,2 Millionen Euro Eigenanteil schultern muss. Eine große Aufgabe für den privaten Träger, wie Roth wusste. Daher erinnerte er auch noch einmal daran, dass weitere Sponsoren gesucht werden und Zoofreunde für 50 Euro ideelle Miteigentümer werden können.

Davon unabhängig bestätigten Roth wie Thiel, dass nicht nur der Kostenrahmen gehalten wird, sondern auch der Zeitplan trotz leichter wetterbedingter Verzögerungen steht. Danach bleibt das Ziel, die neue Halle zum Saisonbeginn im Frühjahr 2018 für die Besucher zu öffnen. Zuvor soll die Halle möglichst ab Dezember bepflanzt werden, ehe die Tiere einziehen, die mindestens zwei Monate Eingewöhnungszeit bekommen.

Wie Zoopädagogin Franziska Günther ausführte, werden die Besucher dann in dem 1600 Quadratemeter messenden Gebäude fast ausschließlich für Neuwied neue Tiere zu sehen bekommen. Verschiedene Kleinaffen, Faultiere, Tapire, Ameisenbären, freilaufende Vögel und weitere Arten sollen in großzügige Gehege, zum Teil mit Außenanlagen, einziehen.

Ins Untergeschoss wird eine Nachttieranlage eingebaut, in der der Tag-und-Nacht-Rhythmus von Fledermaus & Co. umgedreht wird, sodass die Besucher die Tiere bei LED-Schwarzlicht in Aktion erleben können. Besonders eindrucksvoll dürfte der Gang von diesen abgedunkelten Räumen in die lichtdurchflutete Halle werden, die nicht nur die Kuppel, sondern auch extra große Fensterflächen, unter anderem zum Restaurant hin, haben wird. „Da dürfen die Kollegen demnächst viel putzen“, wusste Thiel. Bequemer wird es für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen: Die Halle ist mit der Einschränkung einer Empore barrierefrei.

