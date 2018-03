Vorschau: Das steht 2018 in den Neuwieder Stadtteilen an

Manches ist unerledigt, vieles zieht sich hin: Wer seinen Blick auf die Stadtteile Oberbieber, Torney und Altwied lenkt, kommt in diesem Jahr an einer umfangreichen Agenda nicht vorbei, und diese besteht zum Großteil aus Altlasten des vergangenen Jahres. Darin sind sich die Ortsvorsteherinnen Ingrid Ely-Herbst (Oberbieber), Petra Grabis (Torney) und Liane Herbst (Altwied) einig.

Der Torneyer Spielplatz Ecke Thüringenstraße und Brandenburgstraße soll in diesem Jahr hergerichtet werden. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt.

Oberbieber: „Wir haben zahlreiche Themen, die wir in diesem Jahr endlich umsetzen möchten“, erklärt Ely-Herbst. Dazu zähle unter anderem die seit Langem geplante Infotafel am Ibingsplatz sowie der Fußweg der von dort in Richtung Ortsmitte führt. „Schon zu Beginn des vergangenen Jahres sollten dort regelmäßige Schnittarbeiten stattfinden“, erinnert sich Ely-Herbst, doch habe man bis heute keine zufriedenstellende Lösung gefunden, die den Weg dauerhaft begehbar mache.

Doch nicht nur zugewachsene Wege und Infotafeln beschäftigen die Oberbieberer in diesem Jahr: Auch die 1000-Jahr-Feier, die 2021 stattfindet, muss geplant und die Aubachbrücke in Höhe der Sparkasse erneuert werden. „Wir hoffen außerdem, dass der öffentliche Bücherschrank in diesem Jahr aufgestellt wird“, sagt Ely-Herbst. Dieses Projekt wolle die Stadt allerdings mit weiteren Bücherschränken in anderen Stadtteilen koppeln, daher könne es zu Verzögerungen kommen.

Torney: Mit Verzögerungen kennen sich auch die Torneyer bestens aus. So hofft Ortsvorsteherin Grabis darauf, dass in diesem Jahr der Spielplatz Ecke Thüringen- und Brandenburgstraße endlich hergerichtet wird. „Die Ausschreibung ist bereits erfolgt, jetzt fehlt nur noch die Umsetzung“, sagt Grabis. Maßnahmen sind allerdings nicht nur für den Spielplatz geplant, auch das Bürgerhaus wird modernisiert. Dort sind unter anderem Arbeiten am Dach sowie die Erneuerung der Bodenbeläge im Inneren geplant. „Die Sanierung soll in Absprache mit den Vereinen geschehen, die das Haus für Treffen und Veranstaltungen nutzen“, betont Grabis, die in diesem Jahr mit einem weiteren Projekt aufwarten kann, denn ein „Runder Tisch“ soll künftig dafür sorgen, dass sich die ortsansässigen Vereine regelmäßig austauschen können. „Wir möchten durch diese Treffen die Vereine unterstützen“, betont Grabis, schließlich könne die allgemeine Tendenz des Mitgliederschwunds und der Überalterung nicht ignoriert werden.

Altwied: In Altwied steht dagegen ein sehr umfangreiches Projekt auf der Tagesordnung für 2018: Die Erneuerung des Fuß- und Radweges entlang der Wied zwischen dem Stadtteil und der Laubachsmühle. Nach Schnittarbeiten und einer Befestigung des Hanges durch entsprechende Fangnetze sollen die Arbeiten nach Möglichkeit in diesem Jahr zum Ende kommen: „Wir hoffen, dass die Maßnahme bis zum Frühjahr abgeschlossen ist“, sagt Ortsvorsteherin Liane Herbst, die sich gemeinsam mit den Altwiedern 2018 außerdem auf ein besonderes Fest freuen kann, denn im Sommer, voraussichtlich am 24. Juni, wird erneut ein „Tag der offenen Höfe“ stattfinden. „Die Projektgruppe beschäftigt sich derzeit mit der Organisation“, sagt Herbst, die auf eine erfolgreiche Wiederholung der Veranstaltung hofft.