Von feurigen Toreras, heißen Socken und jeder Menge Funken

Die rot-weißen Narren im Heimathaus konnten es kaum erwarten, dass endlich der Startschuss zur großen Prunksitzung der Neuwieder Funken fiel. Kein Wunder also, dass die Funkenfamilie, angeführt von den Fanfaren Burgbrohl, schon gut gelaunt in den Saal marschierte, als Moderator Martin Lenzen noch auf der Bühne seine Begrüßungsansprache hielt.

Gleich zu Beginn der Prunksitzung wurde es ziemlich eng auf der Bühne im Heimathaus.

Foto: Jörg Niebergall

Doch der Moderator hielt mit gut geölter Stimme gegen, überspielte den voreiligen Einmarsch charmant und genoss dann zusammen mit den Gästen im Saal das grandiose Bild auf der Bühne: Hinter den Burgbrohler Musikanten waren sämtliche Funken Rot-Weiß inklusive des im Aufbau befindlichen Fanfarencorps aufmarschiert, begleitet von den Roten Funken der Karnevalsfreunde Oberbieber, die für weiblichen Zauber auf der Bühne sorgten.

33 Jahre "Singender Schärjer"

„So viel rot-weißes Getümmel hier auf der Bühne und irgendwo mittendrin muss mein Präsident stehen“, übergab Martin Lenzen dann das Wort an Peter Dalpiaz, der in die Gastgeberrolle schlüpfte und ganz offiziell das Programm des Jahreshöhepunktes der rot-weißen Funken aus der Deichstadt ins Rollen brachte. Dazu übergab er das Mikrofon an einen, der seit 50 Jahren im Neuwieder Karneval zu Hause ist und in diesem Jahr ein ganz besonderes Bühnenjubiläum feiert: Drei Mal elf Jahre als „Singender Schärjer“ hat Harald Schröder mittlerweile vorzuweisen.

Er lud beim Funkenlied zum Mitsingen ein und unterhielt die Narren im Saal musikalisch, bis schließlich Eigengewächs Patricia Flatt als Solomariechen den ersten Tanz des Abends beisteuerte. Die rot-weißen Funken aus Oberbieber, mit denen die Neuwieder nicht nur farblich eine Kooperation verbindet, schlossen mit ihrem Tanz den Sitzungsauftakt, um die Bühne dann den ersten Gästen des Abends zu überlassen.

Das Männerballett „Die Heißen Socken“ und die „Funky Diamonds“ aus Irlich überbrachten nachbarschaftliche Grüße in tänzerischer Form, bevor mit dem Lahnsteiner Karl Krämer der erste Redner die Lacher auf seiner Seite hatte. Ihm folgten die drei Kölner Marcel Feger, Patrik Reichwein und Christof Glasmacher, die als Drei-Mann-Band „Joker Colonia“ zur Party op Kölsch einluden.

Heiße Tänze

Die Showtanzgruppe Eich eröffnete dann die „Arena de Fiesta“: 22 feurige Toreras in funkelnden Kostümen rissen mit spritzigen Choreografien das Publikum mit, sodass es ganz gut schien, dass mit „Mini und Windi“ dann gleich als nächstes ein Arztbesuch auf dem Programm stand. Doch lange hielt die Wirkung nicht vor, denn die „Grün-weiße Mädcher un Junge“ machten es den Eichern mehr als nach und stürmten unter dem Motto „Ob Spanien oder Mexico, der Speedy feiert sowieso“ den Saal.

Trompeter, Sänger und Entertainer Bruce Kapusta setzte dann als Clown mit Trompete auf große Emotionen musikalischer Art, während die Ehrengarde Neuwied ebenso wie die Narrenzunft Koblenz den klassischen Part der Fassenacht in toller Uniform und beeindruckendem Bild auf der Bühne umsetzte. Das große Finale übernahmen schließlich Jörg Dilthey und Andreas Schmitz alias „Ham and Egg“ mit ihrer herrlich skurrilen Travestieshow.