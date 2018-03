Nach Großbrand in Unkeler Seniorenheim: Technischer Defekt hat Feuer ausgelöst [mit Video]

Es ist ein Mittwochabend, den die Unkeler wohl nicht so schnell vergessen werden: Als die gegen 21.15 Uhr alarmierte Feuerwehr am Seniorenzentrum St. Pantaleon ankommt, schlagen die Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses Eibe hoch in den Nachthimmel. Bis in den frühen Morgen ziehen sich die Löscharbeiten. 130 Feuerwehrmänner sowie 60 Kräfte der Schnelleinsatzgruppen des Landkreises Neuwied und des Rhein-Sieg-Kreises kämpfen vereint gegen das Großfeuer.

Und nicht nur das: Die Einsatzkräfte kümmern sich auch darum, die Bewohner des Hauses woanders unterzubringen. Die meisten werden von umliegenden Altenheimen aufgenommen, einige Bewohner kommen in einem der zwei weiteren Gebäude des Seniorenzentrums St. Pantaleon unter. Vier Menschen werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zu einer Kontrolle in Krankenhäuser eingeliefert.

Unkels Stadtbürgermeister Gerhard Hausen ist als einer der Ersten an der Unglücksstelle. Bis 3 Uhr verfolgt er das Geschehen an Ort und Stelle – und atmet anschließend auf. „Gott sei Dank hat der Brand kein Menschenleben gekostet“, sagt er erleichtert und ist dabei unheimlich stolz auf die Scheurener Bürger und Gäste im Scheurener Hof, die, wie Hausen berichtet, „nach Bemerken des Brandes beherzt zum Unglücksort gelaufen sind und bis zum Eintreffen der Feuerwehr Menschen aus dem Haus rausgeholt und gerettet haben“. Tief beeindruckt zeigt er sich auch von der professionellen Zusammenarbeit der verschiedenen Wehren. „Die Leute sind wirklich eingeübt und waren Herr der Lage. Sonst wäre womöglich noch ein größerer Schaden entstanden“, vermutet der Unkeler Stadtchef. Das sieht auch Bürgermeister Karsten Fehr so, der sich in der Nacht ebenfalls an Ort und Stelle ein Bild von der Lage gemacht hat. „Ich bin stolz auf die Leistung der Feuerwehrkameraden, vorbildlich kooperiert haben“, sagt Fehr.

Ähnlich formuliert es Heribert Frieling, Sprecher der Marienhaus- Gruppe Waldbreitbach, die das Seniorenzentrum St. Pantaleon unterhält. „Wir sind froh und dankbar für den Einsatz der Feuerwehr und Rettungskräfte. Alle haben sehr professionell unaufgeregt gearbeitet. Da kann man nur den Hut ziehen“, sagt er. Sein Lob geht aber auch an die eigenen Mitarbeiter. „Eine Vielzahl, die in der Nähe wohnt, ist wie selbstverständlich gekommen und hat mitgeholfen. Das war wirklich toll“, betont Frieling. Alle hätten ruhig und besonnen gehandelt. „Es gab keine Hektik oder Panik unter den Bewohnern“, ergänzt der Sprecher der Marienhaus-Gruppe.

Das Ausmaß des Brandes ist erst am folgenden Morgen so richtig sichtbar. Beamte der Kripo Neuwied und Experten sind im Einsatz, um nachzuforschen, was das Großfeuer ausgelöst hat. Derzeit geht die Kripo davon aus, dass die Ursache für den Großbrand ein technischer Defekt in einer Küchenzeile in einem Mietappartement ist. Als das Feuer ausgebrochen ist, befand sich niemand in der Wohnung. Den entstandenen Schaden schätzt sie auf bis zu 250.000 Euro.

Das Gebäude darf derzeit aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Mitarbeiter des Seniorenzentrums St. Pantaleon sind am Donnerstag damit beschäftigt, für die Unterbringung eines jeden einzelnen der rund 50 betroffenen Bewohner eine Lösung zu finden. „Dabei ist es allein mit einem Dach über dem Kopf nicht getan“, sagt Frieling. Es gebe eine Menge zu tun, damit Versorgung und Betreuung weiterhin so erfolgen, wie die Bewohner es gewohnt seien.

Zu den umliegenden Einrichtungen, die Bewohner aufgenommen haben, gehört auch die Seniorenresidenz St. Antonius in Linz. „Wir haben jedes freie Bett angeboten, um die Not zu lindern“, sagt Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz. Auch den Ruheraum der Tagespflege hatte die Seniorenresidenz für die Übernachtung zur Verfügung gestellt. „Wir haben das 2009 selbst erlebt und waren sehr glücklich über die breite Unterstützung, die wir hatten“, erinnert sich Lefkowitz noch an den Brand vor fast neun Jahren. Auch die Seniorenresidenz St. Antonius ist am Donnerstag mit den anderen Einrichtungen im Gespräch, um zu klären, wo wer untergebracht werden kann. Dabei werden Lefkowitz und sein Team sich auch im eigenen Haus umschauen, um auszumachen, wie die Gäste gut versorgt werden können.

Von unserer Redakteurin Silke Müller