Klage gegen die Stadt Neuwied wegen Versetzung: Teilerfolg für Verwaltungsdirektor Ralf Pastoors

Ralf Pastoors, langjähriger Verwaltungsdirektor und Leiter des Haupt- und Personalamtes in der Stadt Neuwied, hat vor dem Arbeitsgericht in Koblenz einen ersten Erfolg erzielt. Gegen seine Versetzung (wir berichteten) hatte er eine einstweilige Verfügung beantragt und nun erst einmal recht bekommen. Wenn es nach Oberbürgermeister Jan Einig gegangen wäre, hätte sich Pastoors ab sofort mit der Erstellung eines umfassenden Wirtschaftsförderungskonzepts befassen sollen. Pastoors erklärte, dass er für den Posten ungeeignet sei und warf der Stadtspitze vor, politisch motiviert zu handeln. Offiziell begründet wurde die Versetzung mit mangelndem Vertrauen gegenüber Pastoors.

Nach der Entscheidung des Arbeitsgerichts muss Pastoors sich nun erst mal nicht mit der ihm zugedachten Aufgabe beschäftigen. Ob er auf seinen alten Posten zurückkehren darf, ist aber fraglich. Während der Verhandlung am Montag zeigte die städtische Seite jedenfalls kein Interesse daran, ihm eine Rückkehr zu ermöglichen. Am Freitag ist ein Gütetermin angesetzt; sollten sich die Parteien dann nicht doch noch einigen können, steht eine Verhandlung bevor, die frühestens im April beginnen könnte. Für die ehrgeizige Zielvorgabe des Stadtrats, innerhalb eines Jahres die Neuwieder Stadtverwaltung zu reformieren, könnte eine solche Verhandlung ein ziemlicher Klotz am Bein sein.

OB Einig wurde vor Gericht vom stätischen Beigeordneten Jan Petry vertreten. Dieser brachte vor, dass es sich bei der neu geschaffenen Stelle um einen wichtigen Posten handele, für den Pastoors mit seiner jahrelangen Erfahrung wie geschaffen sei. Dem widersprach der Anwalt von Pastoors ausdrücklich. „Die Stelle ist nicht adäquat. Für die geforderten Arbeiten besitzt er nicht das notwendige Know-how.“ Auch die Befristung der Stelle auf ein Jahr wurde kritisiert.

Die Klägerseite warf der Stadt vor, dass es sich um eine politisch motivierte Versetzung handele. Der Sprecher der CDU im Neuwieder Stadtrat, Martin Hahn, sowie OB Einig (ebenfalls CDU) selbst, hätten dies Pastoors gegenüber, der Mitglied der SPD ist, in Gesprächen deutlich gemacht. Den Ausführungen von Pastoors Anwalt zufolge, könnte sich sein Mandant sogar vorstellen, sein Parteibuch oder bestimmte Zuständigkeiten abzugeben, wenn er dann seine Stelle behalten könnte. Die Vertretung der Stadt wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass die Versetzung nichts mit der politischen Gesinnung von Pastoors zu tun habe.

Der Vorsitzende Richter Christian Houben machte im Hinblick auf die Hauptverhandlung schon einmal deutlich, dass „fehlendes Vertrauen“, wie es vonseiten des Oberbürgermeisters in Akten vermerkt wurde, nicht ausreichend wäre, um betriebliche Gründe für die Versetzung geltend zu machen. „Es ist kein Argument zu sagen: ,Er soll jetzt diese Arbeit machen.' Der Kläger ist schließlich nicht der einzige Beschäftigte der Stadt.“

Im Gespräch kam heraus, das Pastoors andere Posten innerhalb der Stadtverwaltung angeboten worden waren – unter anderem die Leitung der VHS. Diese hatte der Kläger jedoch abgelehnt. Die Leitung des Haupt- und Personalamtes ist laut Stadt noch vakant, es sollen eine Ausschreibung und ein Auswahlverfahren erfolgt.