Aufregung in der IGS Johanna Loewenherz: Am Donnerstagmittag musste die Feuerwehr Neuwied anrücken, weil in einem Klassenraum offenbar ein bislang unbekannter Stoff ausgetreten war, der bei Schülern und Lehrer Übelkeit, Hustenreiz und Kopfschmerzen ausgelöst hatte. Wie Feuerwehrsprecher Martin Wiest im RZ-Gespräch informiert, brachte die Feuerwehr 18 Personen, darunter Schüler, Lehrer, Hausmeister und Rektor, vorsorglich ins Krankenhaus. Dort sind die Betroffenen untersucht und medizinisch versorgt worden.

Laut Wiest ging der Alarm um kurz nach 12 Uhr bei der Neuwieder Feuerwehr ein, verbunden mit dem Hinweis, dass ein Gas- oder Putzmittelgeruch in der Schule wahrzunehmen ist. Die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.