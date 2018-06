Ein Baum ist nur ein Baum, solange keine Erinnerungen mit ihm verknüpft sind. Ansonsten wird es emotional. Wer dem grünen Gefährten an den Kragen will, der handelt sich Ärger ein. So wie Landschaftsarchitekt Joachim Ewers, der am Mittwochabend im Café Auszeit rund 70 Bürgern den Siegerentwurf für die Umgestaltung des Marktplatzes vorstellte. Hauptknackpunkt, so wurde dabei schnell klar, ist das Fällen von 34 Linden, die momentan noch den Platz säumen.

Stadtplatz statt Parkplatz, mehr Raum für Feste und Gastronomie, ein schmuckes Umfeld für die Marktkirche und eine schmalere Kirchstraße, die allein schon durch ihre Einbeziehung in den Platz ruhiger werden ...

Lesezeit für diesen Artikel (585 Wörter): 2 Minuten, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.