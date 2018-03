Um Mitternacht erklang wieder das Moserlied

Im voll besetzten Mackenrodter Sportheim herrschte unter dem Motto „Hippie, Blues und Rock 'n' Roll – in Maggad is die Fastnacht toll!“ eine ausgelassene Stimmung.

Bis Mitternacht ging der offizielle Programmteil, er endete traditionell mit dem Mackenrodter „Moserlied“, bei dem sich die Akteure des Abends noch einmal auf der Bühne versammelten und mit dem Publikum unter anderem den an dem Abend mehr als passenden Refrain sangen: „Enn Maggad ess haud Fassenacht, doh wird geschunkelt onn gelacht.“

Den Anfang machten wie immer das C-&-C-Team Carola Look als Susi und Christiane Lorenz als Uschi, die ihren Job als Anheizer mit Bravour erledigten. Auch schon zur Tradition geworden ist der Auftritt der Mackenrodter Diamond Dancers, junge Tänzer im Alter von 10 bis 15 Jahren unter der Leitung von Susanne Ruhk, die einen modernen und gelungenen Poptanz mit Steppern zeigten. Nach ihrer verdienten Zugabe hatte Falko Mayenfels die Bühne für sich. Er präsentierte wieder einmal mit viel Wortwitz und Wortspielen gestaltete Geschichtchen, die bei den Zuschauern sehr gut ankamen.

Bauchtanzgruppe beeindruckt mit enormer Wandlungsfähigkeit

Die Bauchtanzgruppe Salomea unter der Leitung von Tanja Priebe stellte wieder einmal eindrucksvoll ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis. Sie zeigte in diesem Jahr gekonnt einen Line-Dance auf das Lied „Russia Goodbye“. Schwarz gekleidet erschienen die Damen der Mackenrodter Trauerperlen, die in Liedform die Todesarten ihrer kürzlich verschiedenen Ehemänner darstellten und dabei für große Lacher sorgten. Auch ihre Zugabe, bei der Thomas Mildenberger als einziger Mann der Truppe mit seinen Liedzeilen viel Heiterkeit auslöste, bewies Ohrwurmcharakter. Den Abschluss vor der Pause bildete Jürgen Metzger, in der Mackenrodter Prunksitzung ebenfalls ein alter Bekannter, der als selbst ernannter Fußballexperte manchen Kalauer zum Besten gab.

Bewährtes Moderatorenduo und der harte Piratenalltag

Nach der Pause fing das bewährte Moderatorenduo Sarah Röhrig im Rockabilly-Style und Sacha Müller als King Elvis das Publikum wieder ein und präsentierte – immer wieder von Schunkelrunden unterbrochen – den zweiten Teil der Sitzung. Die Turnerfrauen unter der Leitung von Karin Keßler, die auch für das gelungene Bühnenbild verantwortlich zeichnete, übernahmen das Ruder. Sie zeigten den harten Piratenalltag und ruderten zum Schluss auch tatsächlich von der Bühne. Für weitere wunderbare und lustige Ohrwürmer, vor allem in Dialektform, sorgten die 13 Daaler Hofsänger, die zum einen ihr elfjähriges Bestehen und zum anderen ihren ersten Auftritt in Mackenrodt feierten – und das mit viel Herzblut.

Als Zombies und Vampire traten die Sektflöten auf. Sie sorgten nicht nur für manchen Schauer, sondern auch für ausgelassene Stimmung, besonders mit ihrer Zugabe „Time Warp“. Danach berichtete „de Karl“ alias Peter Priebe vom Alltag mit seiner Frau, von Arztbesuchen und Missgeschicken aller Art. Den krönenden Abschluss bildete das Männerballett, das als Blues Brothers die Bühne rockte. Großer Dank gilt wie immer allen Helfern, vor allem auch der Technik (Johannes Look und Bastian Tasch), dem Bühnenhelfer Jannis Ruhk sowie dem Theken- und Küchenpersonal.

Weiter geht das närrische Treiben am Faschingssonntag mit dem traditionellen Umzug durch Mackenrodt sowie mit anschließender Einkehr im Sportheim bei Eiern und Speck. Den Abschluss bildet am Faschingsdienstag ab 15.11 Uhr der Kinderfasching.