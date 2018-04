Sonnenhöfe: Die BI will Taten sehen

Am liebsten hätte Udo Hüster, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) „Verkehrsinitiative Bein“, sofort einen Termin ausgemacht. Das Thema „Verkehrssituation auf der Bein/Zubringerstraße Sonnenhöfe“ brennt ihm und seinen Mitstreitern unter den Nägeln, was in der Sitzung des Stadtrates vor 14 Tagen deutlich wurde: Jede Menge Weierbacher waren gekommen und wollten Antworten.

Stattdessen kündigte Bürgermeister Friedrich Marx lediglich an, dass es in naher Zukunft ein Treffen der entscheidenden Akteure geben soll. Ein Termin ist nun vereinbart: Am Freitag, 8. Dezember, 16.30 Uhr, wird es ein Treffen im Sitzungsaal der Verwaltung geben.

Eingeladen ist die Arbeitsgruppe der BI, der Herrsteiner VG-Chef Uwe Weber, die Gemeindespitze von Dickesbach und natürlich OB Frank Frühauf wie auch Friedrich Marx und die Fraktionsvorsitzenden im Idar-Obersteiner Stadtrat. Auch die Firmen im betroffenen Bereich sind eingeladen. „Ich gehe zudem davon aus, dass Vertreter der Bau- und Ordnungsämter mit im Boot sind“, blickt Hüster in die nahe Zukunft. Er habe an das Treffen recht niedrige Erwartungen, dann werde man auch nicht so massiv enttäuscht wie bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Er mahnt: „Wir können nicht so phlegmatisch zuschauen, was die Dickesbacher planen.“ Bauamtschefin Christine von der Burg hatte im Rat betont: „Wir sind nicht Herr des Verfahrens. Es geht um die Gemarkung der VG Herrstein, Planungshoheit hat die Ortsgemeinde Dickesbach.“

Das möchte Hüster so nicht gelten lassen: „Ich werde schon versuchen, auch die Fraktionsvorsitzenden in die Pflicht zu nehmen. Es geht um die Lebensqualität ihrer Bürger.“ Wenn er in der NZ lese, dass sich Wolfgang Augenstein (LUB) für eine Verkehrsberuhigung im Bereich der Mainzer Straße ausspreche, dort Maßnahmen gewünscht seien, dann könne man die Problematik im Bereich der Bein wohl nicht einfach ignorieren.

VG-Bürgermeister Uwe Weber hatte bereits vor 14 Tagen betont, dass er die Bewohner auf der Bein, aber auch die Dickesbacher Bürger, die sich über den zunehmenden Lkw-Verkehr beschweren, verstehen kann. Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Dickesbach und Stadt Idar-Oberstein stünden in permanentem Kontakt – ebenso die betroffenen Bauabteilungen. Von Anfang an sei es Webers Ziel gewesen, die mittlerweile gegründete BI in die Gespräche einzubeziehen. „Da müssen nun auch Taten folgen. Wir haben lange genug gewartet“, gibt sich Hüster nach wie vor kämpferisch.

Von unserer Redakteurin Vera Müller