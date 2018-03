Narrentum: Fastnacht wird seit mehr als 50 Jahren gelebt

Aus unserem Archiv

Rückweiler

Die Rückweilerer Fastnacht steuert auf ihren Zenit zu: Die zwei Auftritte der Narrenschar sind am Samstag, 27. Januar, und am Freitag, 2. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr im Jugendheim. Karten für beide Abende im Vorverkauf sind noch im Gasthaus Becker für 7 Euro erhältlich. Am Samstag, 10. Februar, zieht der Musikverein mit traditioneller Fastnachtsstimmung durch das Dorf. Am Rosenmontag, 12. Februar, folgt dann der große Auftritt des Nachwuchses. Um 14 Uhr startet die Kinderfastnacht bei freiem Eintritt im Jugendheim.