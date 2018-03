Forstbetrieb ist nach wie vor ein Sorgenkind

Optimistisch schaut Berschweilers Ortsbürgermeister Hubertus Paal in die Zukunft – auch wenn es im Dorf das eine oder andere Sorgenkind gibt. Grund zur Euphorie aber gibt Paal vor allem das große Engagement der Bürger hinsichtlich der im vergangenen Jahr begonnenen Dorfentwicklung. „Das gemeinsame Bewusstsein für den Erhalt des dörflichen Charakters hat sich im Zuge der aktuell laufenden Dorfmoderation verfestigt“, stellt der Ortsbürgermeister zufrieden fest. „Wir stehen in Berschweiler nun vor einigen wichtigen Entscheidungen, die die Zukunft unseres Dorfes und der dörflichen Infrastruktur betreffen“, fügt er hinzu. Es seien zahlreiche Ideen zur Entwicklung entstanden. Diese gelte es nun weiterzuentwickeln, zu priorisieren und auf ihre Umsetzbarkeit hin zu prüfen (die NZ hatte hierüber bereits berichtet).

Bild mit Symbolcharakter: Im Forstbetrieb läuft es für die Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn momentan alles andere als rund. Grund sind Wildverbiss und Wildwuchs in einer Douglasienkultur. Nun soll ein 450 Meter langer Schutzzaun de Situation verbessern. Foto: Andreas Nitsch

Mit großem Bedauern mussten sich die Berschweilerer von der 1871 gepflanzten Friedenseiche in der Ortsmitte verabschieden. Aber die Verantwortlichen hatten keine andere Wahl: Der Baum war durch den Befall mit dem Porlingspilz nicht mehr zu retten. Ob aus dem verbliebenen Stumpf ein Kunstwerk oder zum Beispiel ein Pavillon entsteht, muss vom Ortsgemeinderat noch entschieden werden. Wie dem auch sei: Eine markante Erscheinung am Ortseingang aus Richtung Bergen ist jedenfalls verloren gegangen.

Tempo 30 im ganzen Ort

Eins der ersten Nahziele ist die Verkehrsberuhigung im Ort. Immer wieder war es wegen zu schneller Fahrzeuge zu Beschwerden gekommen. Dem Wunsch von Bürgern folgend, sollen nun innerhalb der gesamten Ortslage Tempo-30-Zonen eingerichtet werden. Die Hauptstraße bleibt jedoch ausgenommen. Die Abstimmungen dazu laufen bereits.

Ein Sorgenkind sind die Wirtschaftswege, die teilweise sehr schadhaft sind. Sie sollen in den nächsten Wochen saniert werden. Hierfür müssen etwa 20.000 Euro aufgebracht werden, schätzt Ortsbürgermeister Hubert Paal. Auch die noch aus den 1980er-Jahren stammende Straßenbeleuchtung ist erneuerungsbedürftig. Eine Umrüstung auf energiesparende LED-Technologie steht bevor. Aber auch diese Pläne kosten Geld. Paal rechnet mit etwa 15.000 Euro. „Allerdings dürften sich diese Investitionen mit der Senkung des Energieverbrauchs und durch niedrigere Wartungskosten bereits nach fünf bis sechs Jahren amortisiert haben“, schätzt Paal.

Geplant ist auch die Anschaffung eines automatischen Defibrillators. Dieses Gerät kann ohne Vorkenntnisse von jedem bedient werden. „Die Kombination aus Erster Hilfe durch Herzdruckmassage und früher Defibrillation steigert die Überlebenschance bei der Gefahr eines plötzlichen Herztodes auf mehr als 80 Prozent“, weiß Paal. Die Ortsgemeinde hat sich hierzu an der Aktion „Landkreis Birkenfeld rettet Leben“ beteiligt.

Ein weiteres Sorgenkind ist nach wie vor der Forstbetrieb. So ist etwa eine schon vor längerer Zeit angelegte Douglasienkultur durch Wildverbiss und Wildwuchs stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die bisherigen Investitionen für die Anpflanzung in der Größenordnung von etwa 10.000 Euro sollen nun durch einen 450 Meter langen Wildschutzzaun und regelmäßige Freischneidearbeiten im Sinne der nachhaltigen Waldbewirtschaftung gesichert werden. Die Umzäunung und Freischneidearbeiten müssen jedoch aus Kostengründen in Eigenleistung erbracht werden. Paal hofft, auch für diese Maßnahme – wie bei der Dorfmoderation auch – genügend Mitstreiter zu finden.

Die nächsten Termine der Dorfmoderation: Die Vereins-Interessen-Gemeinschaft trifft sich am Mittwoch, 21. Februar, 19.30 Uhr, im Sportheim. Die Mitstreiter, die sich der Ausarbeitung der Dorfchronik widmen, sind am Mittwoch, 28. Fe-bruar, 19 Uhr, im Sportheim anzutreffen. Neulinge sind willkommen.

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch