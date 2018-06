Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße „Zum Schäferborn“ in Dienstweiler, als sie von einem Kurzurlaub zurückkehrten. Wie die Kripo Idar-Oberstein mitteilt, waren bisher unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 31. Mai, 11 Uhr, und Sonntag, 3. Juni, 14.30 Uhr, durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Im Inneren durchsuchten sie Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse nach Wertsachen.

Sie entwendeten Goldschmuck und Münzen. Die Gesamthöhe des entstandenen Schadens könne derzeit aber noch nicht beziffert werden, heißt es seitens der Kripo. Hinweise, insbesondere auf verdächtige Fahrzeuge und Personen ...

