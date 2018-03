Baumesse: Heimwerker können sich bei 60 Ausstellern informieren

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Zum siebten Mal findet am kommenden Wochenende, vom 16. bis zum 18. Februar, die Baumesse in der Messehalle im Gewerbepark statt, zum vierten Mal ist die Messegesellschaft Idar-Oberstein Ausrichter. Rund 60 Aussteller präsentieren an drei Tagen Produkte, Dienstleistungen, Ideen und Angebote fürs Renovieren, Sanieren und Bauen. Dominante Themen sind schon seit Jahren „Energiesparen und Heizen“. Hier werden nicht nur effektivere und auf größere Nachhaltigkeit ausgerichtete Heizungsanlagen präsentiert, auch in Sachen Wärmedämmung hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Aussteller beraten nicht nur über technische Neuerungen, sondern auch über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Förderung.