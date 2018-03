Baubeginn erst 2019: Neuer Dorfpark in Niederbrombach muss noch warten

Bis zu den im Hintergrund erkennbaren Fahrzeugen des Autohauses Beermann an der B 41 reicht die grüne Wiese, die die Gemeinde Niederbrombach in einen attraktiven Dorfpark umwandeln will. Auch ein Spielplatz ist in die Planungen integriert, sein bisheriger Standort wird aber verlegt.

Foto: Axel Munsteiner