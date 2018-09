Mit einer solch großen Resonanz hatte selbst Oberbürgermeister Frank Frühauf nicht gerechnet. Hoch erfreut, dass Stühle herbeigeschleppt werden mussten, waren auch Bauamtsleiterin Christine von der Burg und Stadtplaner Kevin Keller. Die Stadt Idar-Oberstein bewirbt sich mit dem Stadtquartier Wasenstraße (das auch die Umgebung beinhaltete) um die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. Bei der Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen ist die Unterstützung der Anlieger von großer Bedeutung. Daher hatte die Stadt Idar-Oberstein Bewohner, Institutionen und Hauseigentümer des Stadtquartiers zu einem Informationsabend in die ehemalige Flurschule in der Schulstraße eingeladen.

Rund 80 Besucher kamen: Das Interesse ist vorhanden. Frühauf warb für das Projekt, das auch die „andere Seite der Nahe“ attraktiver, lebens- und liebenswerter machen soll, und verwies darauf, dass ...

Lesezeit für diesen Artikel (751 Wörter): 3 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Idar-Oberstein Kommentar: Fantasie muss Flügel wachsen lassen

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.