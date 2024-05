Plus Koblenz

Zirkuszelt in Koblenz steht: Manege frei für die Höhner

Von Wolfgang Lucke

i Immer für einen Spaß zu haben: Jens Streifling (links) und Patrick Lück legen Hand an beim Aufbau des Zirkuszelts. Vom 10. bis 20. Mai wird der „Höhner Rock and Roll Circus“ am Wallersheimer Kreisel 13 Mal präsentiert. Foto: Wolfgang Lucke

Da war die Freude groß bei den Höhner-Musikern Jens Streifling und Patrick Lück. Hatten sie am Sonntag noch ihr aktuelles Programm „Rock and Roll Circus” in Aachen gespielt, stand ihr großes Zirkuszelt am Mittwochnachmittag schon wieder fast komplett am Wallersheimer Kreisel in Koblenz. Bereit für die Premiere an diesem Freitag um 19.30 Uhr.