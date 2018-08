Ortschef: Tempo 30 wird häufig nicht eingehalten

Wolfgang Finck, Ortsbürgermeister von Elchweiler, hat sich nach dem Bericht in der NZ, wonach bisher seit Einrichtung der B 41-Umleitung durch sein Dorf und den benachbarten Niederhambacher Ortsteil Burbach bisher alles problemlos laufe, zu Wort gemeldet.

Foto: Reiner Drumm

„Im Hinblick auf den Verkehrsfluss mag diese Aussage zutreffen, weil es bisher durch die Umleitung in der Tat noch keine Staus gab und auch der Zeitverlust nicht groß ist, aber für uns Betroffene ist trotzdem nicht alles eitel Sonnenschein“, sagt Finck.

Denn: „Viele Autofahrer sind innerorts viel zu schnell unterwegs und halten sich nicht ans vorgeschriebene Tempo 30“, klagt der Ortschef, bei dem sich in den vergangenen Tagen die Beschwerden von Bürgern gehäuft haben. Er appelliert daher an die Verkehrsteilnehmer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten und betont, dass er von Polizei und Ordnungsbehörden verstärkte Kontrollen erwarte, um Temposündern Einhalt zu gebieten. ax