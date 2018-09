Interview: Obersteiner Metallindustrie stand schon immer für Spitzentechnik

Vor 200 Jahren wurde in Oberstein die Firma Gebrüder Schmidt gegründet, die damit zu den ältesten noch existierenden Betrieben in der Region gehört. Das Unternehmen war bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts eines der führenden und innovativsten der Obersteiner Metallwarenindustrie.

Willi Lindemann hat sich intensiv mit der Geschichte der Firma Schmidt beschäftigt.

Nach einem verheerenden Brand im Jahr 1995 siedelte der Betrieb an die Michelswies bei Nahbollenbach um. Dort sind heute rund 200 Menschen beschäftigt, hergestellt werden heute vor allem Sanitärartikel aller Art im Spritzgussverfahren. Seit gut eineinhalb Jahrzehnten beschäftigt sich Wilhelm Lindemann intensiv mit der Geschichte der Obersteiner Industrie. Er gehört zu den wesentlichen Initiatoren der Umwandlung der Ketten- und Schmuckfabrik Jakob Bengel in ein Industriedenkmal. Rund zwei Jahre hat Lindemann sich auch intensiv mit der Geschichte der Gebrüder Schmidt beschäftigt. Ergebnis sind ein voluminöses Buch von gut 400 Seiten und etliche zum Teil neue und überraschende Erkenntnisse.

Bei der Unterzeichnung der Schenkungsurkunde waren dabei (von rechts) Firmenerbin Dorothee Schmidt, Geschäftsführer Andreas Weyand, Oberbürgermeister Frank Frühauf, Generalbevollmächtigter Dr. Wolfgang Benzel, Bengel-Stiftungsvorsitzender Peter Wenzel und Stadtarchivar Manfred Rauscher.

Sie haben lange die Geschichte der Obersteiner Firma Gebrüder Schmidt untersucht. Kann man diese exemplarisch für die Entwicklung der gesamten Obersteiner Metallwarenindustrie nehmen?

Im Großen und Ganzen schon. Die Firma ist im 19. Jahrhundert eine Vorreiterin der Industrialisierung in der Region gewesen. Mit der Herstellung von Halbfabrikaten schuf sie die Voraussetzungen für eine arbeitsteilige Produktion, die erste Dampfmaschine in der Region war beispielgebend für die Mechanisierung. Andererseits ist auch ihre von mehrfachen Neuformierungen geprägte Geschichte typisch. Bis heute übrigens, wo sich die Firma mit völlig anderen Produkten international am Markt behaupten kann. Auch das ist typisch für viele Unternehmen der Obersteiner Industrie.

Sie sagen, dass Sie in Ihrem Buch zum Teil zu ganz neuen Erkenntnissen gekommen sind. Was haben Sie anders gemacht als die Regionalhistoriker vor Ihnen?

Vor allem haben die sich fast alle zumeist auf die offiziellen Quellen verlassen, und die waren aufgrund der besonderen historischen Situation nach dem Wiener Kongress nach 1815 oldenburgisch. Oldenburg spielte ganz im Gegensatz zu Preußen, dem der größte Teil der linksrheinischen Gebiete zugesprochen worden war, im nationalen Einigungsprozess der deutschen Kleinstaaten eine Bremserrolle und war zudem ausgesprochen industriefeindlich. Bei allen Verdiensten um Fortschritte in der Landwirtschaft war Oldenburg politisch und wirtschaftlich noch restaurativer als Preußen eingestellt. Am liebsten hätte man die Verhältnisse wieder wie in der Vorfranzosenzeit gestaltet. Zwar haben sich auch die Oldenburger nicht gewagt, die Leibeigenschaft wieder einzuführen, aber man verweigerte bis zur Mitte des Jahrhunderts eine Landesverfassung und wollte beispielsweise die alte Zunftordnung wieder in Kraft setzen.

Wie konnte sich dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts speziell in Oberstein dennoch eine prosperierende Industrie entwickeln, also ein früher Kapitalismus als damals fortgeschrittene Wirtschaftsform, wenn die Verhältnisse dafür so ungünstig waren?

Es gab gewisse historische Voraussetzungen dafür: Zum einen hatte sich im Hunsrück schon bis zum 18. Jahrhundert Bergbau mit Verhüttungsbetrieben und einer Metallindustrie auf einem Niveau anderer industrieller Regionen entwickelt. Zudem gab es eine größere Zahl von Gold- und Silberschmieden, die vor allem mit der Herstellung von Dosen aus den am Idarbach geschliffenen Achaten beschäftigt waren. Das begrenzte Geschäftsfeld bot kaum Entwicklungsmöglichkeiten, sodass eine Expansion nur mit anderen Produkten, neuen Werkstoffen wie Glassteinen oder Metallen wie Tombak oder Neusilber, die man vergoldete, möglich war. Neben der Gewerbefreiheit – in der regionalen Forschung bislang kaum beachtet – war der von den Franzosen eingeführte Code Napoléon mit einem Erbrecht, das die Ehefrauen und alle Kinder gleichstellte, ein entscheidender Faktor. Es entstanden im Erbfall überall kleine und kleinste Parzellen, deren Bewirtschaftung sich eigentlich nicht mehr lohnte, und damit erstmals so etwas wie ein Grundstücksmarkt. Grund und Boden wurden Kapital und gewissermaßen mobil. Das ermöglichte aufstrebenden Unternehmern, sich die für größere Betriebe notwendigen zusammenhängenden Flächen zusammenzukaufen. Das war für die Gebrüder Schmidt eine wichtige Expansionsvoraussetzung. Sie hatten zunächst eine kleinere Werkstatt etwa dort, wo das Gebäude des früheren Sport Gottlieb steht, und konnten dann unten an der Nahe ihre Fabrik aufbauen.

Es gilt ja allgemein als gesichert, dass sich die Metallindustrie in Oberstein, die ganzen Produzenten von Ketten, Bijouterie, Galanteriewaren und Halbfabriken vor allem im Kielwasser der Edelsteinschleifer entwickeln konnten.

Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Missverständnis und ein Irrtum. Zum einen dehnte sich die Produktpalette bereits im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts erheblich aus, und es entwickelten sich die Fertigungsmethoden ganz erheblich. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass die heimischen Achatvorkommen zu dieser Zeit erschöpft waren und die Schleifbetriebe praktisch am Boden waren, der Boom durch brasilianische Achate setzte erst deutlich später ein. Außerdem war die Obersteiner Metallindustrie zu dieser Zeit technisch auf einem sehr entwickelten Stand, die Region war ja auch ein wichtiger Standort für die Metallproduktion, ich erinnere da nur an die Eisenhütten in Abentheuer oder Asbach oder an das Kupferbergwerk Fischbach. Metall wurde zu dieser Zeit ohnehin in erster Linie in Mittelgebirgsregionen gewonnen, weil dort Holz zur Verhüttung zur Verfügung stand. Die Produktionsmethoden in der Metallindustrie waren in dieser Region vergleichbar mit denen im Ruhrgebiet oder im Saarland, also auf dem fortgeschrittensten Stand der Technik. Das wurde erst mit den neuen Transportmöglichkeiten von Eisenbahn und Schifffahrt und dem Einsatz von Kohle anders.

Und diesen hohen Entwicklungsstand hatte das Edelsteinhandwerk zu diesem Zeitpunkt nicht?

Nein, den Anschluss an die Konkurrenz erreicht es in technologischer Hinsicht erst im späten 19. Jahrhundert. Das Lapidieren, also das Schleifen von härteren Steinen auf der horizontalen Scheibe, wurde hier erst um 1875 eingeführt, während es etwa in Paris oder in Böhmen schon seit Jahrhunderten im großen Stil praktiziert wurde. Das Gravieren wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Paris erlernt, als die große Zeit des Steinschnitts bereits Geschichte war. Ein Wissenstransfer vom Schleiferhandwerk zur Metallindustrie hat es insofern zu keiner Zeit gegeben. Dieser erfolgte erst seit dem frühen 19. Jahrhundert durch Magazine wie das Dingler'sche „Polytechnische Journal“, das die neuesten Patente publizierte, aber auch durch die neuen nationalen und internationalen Ausstellungen, eine staatliche Maßnahme der Innovationspolitik.

