Gebrüder Schmidt: Ungewöhnliche Feier zu einem seltenen Jubiläum

Ihr 200-jähriges Bestehen feierte die Traditionsfirma Gebrüder Schmidt am Freitag mit einem Festakt mit rund 400 Mitarbeitern und geladenen Gästen in der Messehalle. Am Sonntag folgte ein Tag der offenen Tür im Werk im Gewerbegebiet „Am Kreuz“ in Nahbollenbach (ein Bericht hierzu folgt).

Es war eine gelungene und auch in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliche Feier zu dem seltenen Jubiläum – es dürften wohl kaum ein Dutzend in Familienbesitz befindliche Unternehmen in Deutschland sein, die auf zwei Jahrhunderte ununterbrochene Tätigkeit zurückschauen können. Das Rezept und Motto hierfür prägte bereits dessen 150-Jahr-Feier: Nichts ist beständiger als der Wandel.

Einen „Mix aus Humor, gutem Essen und Musik“ kündigte Firmensprecher Dr. Wolfgang Benzel in seiner Begrüßungsansprache an, und das – und noch mehr – war es dann auch. Dabei sorgte der Kabarettist Stefan Reusch, unter anderem bekannt durch den SWR3-Wochenrückblick, für den Humor, der Schwollener Caterer Hajo Böß fürs gute Essen und die Gruppe Juke Box Heroes mit Ohrwürmern der vergangenen Jahrzehnte für die Musik.

Aber es ging natürlich auch um die Firmengeschichte, ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vollkommen verzichtet wurde an diesem Abend auf die sonst übliche Begrüßung namhafter Gäste, die in stattlicher Anzahl gekommen waren, und die Verlesung von Grußworten.

Im Schnelldurchgang führte ein aufwendig gestalteter Kurzfilm durch Stationen des Unternehmens, das in Oberstein als eine der von Anfang an führenden und innovativen Firmen in der Metallbranche war und dann – in den 1950er-Jahren – seine dort gesammelten Erfahrungen im Spritzguss und in der Oberflächenbehandlung auf das neue Material Kunststoff übertrug und damit zu einem internationalerfolgreichen Hersteller und Entwickler von Sanitär- und Badzubehör wurde.

In seiner Rede, in der es auch durchaus zum Nachdenken anregende Töne gab, erinnerte Benzel auch daran, dass nicht Maschinen, Produkte oder gar Managementpläne ein Unternehmen ausmachen, sondern die dort tätigen Menschen, und warnte davor, diese im Zuge der Digitalisierung zu vergessen.

Er dankte insbesondere den Inhaberinnen, Dorothee Schmidt und deren Tochter Karoline Wedler, für deren unternehmerische Weitsicht und Sonja Hofmann, Assistentin der Geschäftsleitung, für deren perfekte Vorbereitung der Jubiläumsfeierlichkeiten.

Geschäftsführer Andreas Weyand betonte, dass auch in Zukunft die Tugend gefragt sei, immer wieder globale und technische Entwicklungen aufzugreifen, um als Unternehmen bestehen zu können. Er kündigte an, dass man ein eigenes Vertriebssystem aufbauen werde, um in Zukunft stärker mit eigenen Entwicklungen auf den Markt zu gehen. Er erinnerte daran, dass es gelungen sei, das Unternehmen nach dem verheerenden Brand im Jahr 1995 wieder aufzubauen, und man inzwischen mit den anderen Firmen im Gewerbegebiet „Am Kreuz“ zu einer „großen Familie“ zusammengewachsen sei.

So etwas wie der stille Star des Abends, der vielfach gewürdigt wurde, war das gut 400-seitige von Wilhelm Lindemann verfasste Buch über die Firmengeschichte, das an diesem Abend durch eine umfangreiche Ausstellung mit vielen Produkten aus den vergangenen 200 Jahren ergänzt wurde. Dies werde auf jeden Fall ein bleibendes Resultat des Jubiläums sein, betonte Benzel. Hier sei nicht nur ein wichtiges Kapitel der Regionalgeschichte festgehalten worden, sondern darüber hinausweisend ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der deutschen Industriegeschichte geleistet worden.

