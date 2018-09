Fall Sarah: Anwalt Hötger setzt auf Revision

Das juristische Nachspiel im Fall der zu Tode gefolterten Sarah H. aus Fischbach kommt langsam in Fahrt. Direkt nach dem Urteil im März hatte der Idar-Obersteiner Anwalt und Nebenkläger Damian Hötger Revision eingelegt. Im Rahmen der Revision wird das Urteil auf Verfahrens- und Rechtsfehler hin überprüft. Maßgeblich wird nun sein, zu belegen, dass der zu fünf Jahren Haft verurteilte Axel G. den Tod von Sarah in Kauf nahm, erläutert Hötger.

Sarah (27): Schwer verletzt statt schwer verliebt 1 von 13 Sarah träumte von der großen Liebe. Von einem Mann, der sie annimmt, wie sie ist. Leider hoffte die junge Frau aus der Nähe von Idar-Oberstein, diesen Menschen 2011 in der Sat.1-Sendung „Schwer verliebt“ zu finden. Es kam ganz anders: Statt romantischer Zweisamkeit bestimmten Hohn, Spott und ein Knebelvertrag Sarahs Leben. Damals haben wir sie besucht... Foto: Benjamin Stoess 2 von 13 Sarah im Wohnzimmer, das sie auch beim Fernsehgucken mit ihren Eltern teilt. Sat.1 nennt ihr Daheim bösartig „Puppenhaus des Horrors“. Foto: Benjamin Stoess 3 von 13 Die Familie hat kein Geld um Heizöl zu kaufen, daher behilft man sich mit Radiatoren, die überall im Haus verteilt stehen. Foto: Benjamin Stoess 4 von 13 Millionen schauen zurzeit Sonntag für Sonntag die Sat.1-Kuppelshow „Schwer verliebt“ – für Sarah zehn Folgen quälende Peinlichkeit und Scham. Foto: Benjamin Stoess 5 von 13 Die 27-Jährige aus Fischbach musste nach der Ausstrahlung der ersten beiden „Schwer verliebt“-Sendungen entsetzt feststellen, dass vor allem im sozialen Netzwerk Facebook gnadenlos über sie hergezogen wird. Foto: Benjamin Stoess 6 von 13 Dabei braucht die junge Frau gerade jetzt positive Unterstützung. Die Rhein-Zeitung hat Platz dafür geschaffen: aufsarahsseite.rhein-zeitung.de Foto: Benjamin Stoess 7 von 13 "Hello Kitty" – Plüschherzen neben einem Poster von Twilight-Star Robert Pattinson – ihre kindlich-naive Vorliebe für Romantik wurde Sarah in der Sat.1-Serie zum Verhängnis. Foto: Benjamin Stoess 8 von 13 Sarah: „Ich möchte, dass die Leute erfahren, wie ich wirklich bin. Ich bin nicht der Freak, den die Menschen im Fernsehen sehen.“ Foto: Benjamin Stoess 9 von 13 In ihrem Zimmer hängt neben vielen anderen Stars auch ein Poster von Lady Gaga. Die Künstlerin macht sich gerade mit ihrer "Born This Way Foundation" für Jugendliche stark, die unter Mobbing leiden – Hilfe, die Sarah gerade gut gebrauchen könnte... Foto: Benjamin Stoess 10 von 13 Am heimischen Küchentisch unterhält sich Sarah mit RZ-Redakteurin Vera Müller (vera.mueller@rhein-zeitung.net) darüber, wie es weitergehen soll. Foto: Benjamin Stoess 11 von 13 Sarah packt ihre Barbie-Sammlung, die der TVSender ins Zentrum gerückt hatte, in eine Kiste. Sie möchte sich nicht mehr in Traumwelten flüchten. Foto: Benjamin Stoess 12 von 13 Die Realität hat ihr ein anderes Gesicht gezeigt. Foto: Benjamin Stoess » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Das Urteil des Neubrandenburger Landgerichts, das für reichlich Empörung in den sozialen Netzwerken und einigen Medien gesorgt hatte, liegt mittlerweile in schriftlicher Form vor. Hötger hat als Vertreter der Nebenklage unterdessen auch seine Revisionsschrift auf den Weg zum Bundesgerichtshof (BGH) Karlsruhe gebracht. Der 52 Jahre alte Axel G. war der Freiheitsberaubung und Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gesprochen worden. Er hatte nach Auffassung des Gerichtes die 32 Jahre alte Sarah H., die erst ein halbes Jahr vorher aus Fischbach zu ihm gezogen war, nackt ans Bett gefesselt, mit einer selbst gebastelten Peitsche misshandelt und dann sterben lassen. Hötger fasst zusammen, wie das Gericht das Urteil schriftlich begründet: Axel G. habe erzwingen wollen, dass Sarah ihm Informationen liefere, sie dabei gefoltert – sie aber nicht töten wollen. Er habe nach eigenen Angaben versucht, sie zu reanimieren.

Der Idar-Obersteiner Anwalt Damian Hötger vertritt die Nebenklage.

Insofern sei die Grenze zu einem Tötungsdelikt nicht berührt. Man müsse von Körperverletzung mit Todesfolge ausgehen. Zudem werde auf die schwierigen Lebensverhältnisse des Mannes aus Alt Rehse verwiesen. „Das Urteil in Schriftform enthält keine Überraschungen. Das war so absehbar“, kommentiert Hötger. Der Idar-Obersteiner, der vor Gericht elf Jahre Freiheitsstrafe für Axel G. gefordert hatte, bewertet den Fall nach wie vor gänzlich anders: „Man kann diese Geschichte sicher nicht mit einer Wirtshausschlägerei vergleichen, die aus dem Ruder gelaufen ist, bei der jemand stürzt und dann zu Tode kommt.“ Axel G. habe mit Sarah eine Lebensgemeinschaft begründet, sei ja nach den persönlichen Reichsbürger-Maßstäben des Verurteilten sogar mit ihr verheiratet gewesen, was besondere Schutz- und Fürsorgepflichten mit sich bringe.

Sarah H.: Chronik eines einsamen Lebens 1 von 17 Hier lebte sie seit Winter 2015 nach ihrem Wegzuag aus Fischbach bei Idar-Oberstein mit ihrem Peiniger zusammen. Hätte die Betreuerin aus Birkenfeld erkennen können, was sich da abspielt, wie sich ihr Schützling entwickelt und wo die junge Frau da in Alt Rehse hineingerät? 2 von 17 Sarah träumte von der großen Liebe. Von einem Mann, der sie annimmt, wie sie ist. Leider hoffte die junge Frau aus der Nähe von Idar-Oberstein, diesen Menschen 2011 in der Sat.1-Sendung „Schwer verliebt“ zu finden. Es kam ganz anders: Statt romantischer Zweisamkeit bestimmten Hohn, Spott und ein Knebelvertrag Sarahs Leben. Damals haben wir sie besucht... Foto: Benjamin Stoess 3 von 17 In ihrem Zimmer hängt neben vielen anderen Stars auch ein Poster von Lady Gaga. Die Künstlerin macht sich gerade mit ihrer "Born This Way Foundation" für Jugendliche stark, die unter Mobbing leiden – Hilfe, die Sarah gerade gut gebrauchen könnte... Foto: Benjamin Stoess 4 von 17 Sarahs Welt: Die Barbiepuppen spielten immer eine große Rolle in ihrem Leben. 5 von 17 Sie schrieb durchaus fantasievolle "Drehbücher", die sich um die Puppen rankten, und inszenierte sie regelrecht. 6 von 17 Die Fotos dazu postete sie regelmäßig auf ihrer Facebook-Seite. Für die 32-Jährige entstand so eine Art Parallelwelt, in der sie ihr eigenes, oft trostloses Leben vergessen konnte. 7 von 17 Nach dem Tod der Mutter wurde auch der Vater in eine Pflege-Einrichtung eingewiesen: Sarah lebte zuletzt ganz allein mit ihren Puppen in Fischbach. Foto: Benjamin Stoess 8 von 17 Sarah mit unserer Redakteurin Vera Müller, die die junge Frau damals während der "Schwer verliebt"-Zeit unterstützte. Und das konnte auch schon mal gemeinsames Gummibärchenkauen beim Fernsehen sein. 9 von 17 In diesem Haus in Alt Rehse (Mecklenburg-Vorpommern) soll der Tatverdächtige Axel G. die 32-jährige Sarah H. gequält haben, bevor die junge Frau vermutlich an einem Herz-Kreislauf-Versagen starb. Foto: picture alliance 10 von 17 In diesem Haus in Alt Rehse/Neubrandenburg lebte Sarah nach ihrem Wegzug aus Fischbach im Kreis Birkenfeld. Im Internet hatte sie einen Mann kennengelernt. Das Paar gab an, verheiratet zu sein, was aber wohl nicht stimmte. Foto: Crimespot 11 von 17 Im Haus fand man ihren misshandelten, verwesenden Körper. 12 von 17 Im Internet hatte sie einen Mann kennengelernt. Am 9. August wurde in dem Haus eine stark verweste Frauenleiche gefunden.



Foto: Crimespot 13 von 17 Viele sorgten sich, nachdem Sarah verschwunden war. Foto: Crimespot 14 von 17 Ein bewegender Moment, der viele Reaktionen in der Gedenkgruppe für Sarah auf Facebook auslöste: Eine Administratorin legte jüngst im Namen der Gruppe Blumen am Haus in Alt Rehse nieder. 15 von 17 Soll es Sarahs Schicksal sein, dass auch ihr Tod grau und diffus bleibt: das ewige Opfer? 16 von 17 Verteidiger Henning Köhler (rechts) und Axel G. im Neubrandenburger Gericht: Der Alt-Rehser muss für fünf Jahre in Haft. Das Gericht blieb unter dem von der Staatsanwaltschaft und Nebenkläger Hötger geforderten Strafmaß.



Foto: Crimespot » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Bekanntlich habe er sie gefesselt, sie habe darum gebeten, trinken zu dürfen, losgebunden zu werden: Das habe er verwehrt. Axel G. habe eine gefährliche Situation geschaffen, von deren glimpflichem Ausgang er nicht habe ausgehen können. Auf jemanden einzupeitschen, ihn zu quälen, zu merken, dass es ihm körperlich immer schlechter geht, zuzuschauen, wie er ohnmächtig wird – und nicht zu handeln: Das ist aus Hötgers Sicht nicht mehr mit unterlassener Hilfeleistung zu untermauern, sondern bedeute ein „aktives Töten“: „So, als würde ich jemanden erschießen. Er wusste, dass sein Handeln nicht kontrollierbar ist und zu Sarahs Tod führen kann.“ So zu tun, als sei man von den tödlichen Folgen überrascht gewesen: „Das ist nicht nachvollziehbar.“

Nicht nur aus Hötgers Sicht wirft die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg nach wie vor Fragen auf und fordert Kritik heraus: Sarah war mehrmals im Frauenhaus untergebracht, war von Axel G. in einen Schrank gesperrt worden, es gab Hilferufe von Sarah in Facebook-Chats mit Freunden. Wenige Zeugen waren in dem Prozess gehört worden, vieles blieb unbeachtet. Die Situation mit Blick auf die Revision sei klar: Der Verteidiger hatte Freispruch gefordert, da seinem Mandanten die Tat nicht nachzuweisen sei und zudem einige juristische Formfehler zu bemängeln seien. Auch er hatte umgehend Revision eingelegt. Es gibt drei Optionen: Entweder wird keiner der beiden Revisionsanträge zugelassen oder beide oder nur einer.

Während Hötger quasi auf das Vorliegen eines anderen Delikts verweisen muss, reicht es, wenn der Anwalt des Angeklagten ein niedrigeres Strafmaß für angemessen hält. „Letztlich wird man in Karlsruhe zu entscheiden haben, ob man von einem Tötungsdelikt oder Körperverletzung mit Todesfolge ausgeht.“

Wichtig zu wissen: Wenn Hötgers Revisionsantrag Erfolg hat, könnte durchaus auch ein milderes Urteil die Folge sein. In gut zwei Monaten, so kalkuliert Hötger, könnte über die Anträge entschieden worden sein.

Käme es nach der Entscheidung des BGH zu einem neuen Prozess, würde dieser erneut am Landgericht Neubrandenburg verhandelt werden, allerdings an einer anderen Kammer. Der Idar-Obersteiner Anwalt ist recht zuversichtlich: „Dieser Fall bewegt und berührt zutiefst. Es könnte schon sein, dass mein Antrag angenommen wird.“

Von unserer Redakteurin Vera Müller