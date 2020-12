Neustrelitz

Der 55-jährige Axel G., der am Samstag nach einem Brand in seiner Neustrelitzer Wohnung verstarb, befand sich laut Polizei allein in den Räumen. Wenige Tage nach der explosionsartigen Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in der Zierker Straße ist die Ursache des Infernos weitgehend aufgeklärt.