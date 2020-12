Kreis Birkenfeld/Neustrelitz

Es ist wohl das Ende einer Geschichte, die man so nicht erfinden könnte und die über Jahre hinweg von Tragik und dramatischen Ereignissen geprägt war: Axel G., der bundesweit, aber auch vor allem in Rheinland-Pfalz zweifelhafte Berühmtheit erlangt hatte, ist tot. Er erlag in der Nacht zum Samstag seinen schweren Verletzungen infolge einer nach Informationen unserer Zeitung womöglich von ihm selbst ausgelösten Verpuffung und eines damit verbundenen Wohnungsbrandes in der Innenstadt Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern).