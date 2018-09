Voriges Jahr wurde er 80, dieses Jahr feierte er seinen 40. – vier Jahrzehnte sang Friedolin Köbrich im Berglangenbacher Chor. Im Rahmen des Herbstkonzerts „seines“ Gesangvereins erhielt er dafür von Tina Hauch vom Kreis-Chorverband die Ehrennadel des Landes-Chorverbands. Die Ehrungen waren längst vorbei, doch Köbrich blieb bis kurz vor Schluss: Für sein Alter ist das ungewöhnlich, vor allem, weil das Konzert erst nach Mitternacht endete. So lange wird selten gesungen, aber bei fünf Gastchören und dem gastgebenden Verein konnte man damit rechnen, dass es spät werden würde. Es könnte auch daran liegen, dass ein Dirigent ganze drei Chöre führt, also die Hälfte der Gruppen an diesem Abend, darunter den der Gastgeber: Peter Patz leitet den Gesangverein Berglangenbach, den MGV Wirschweiler/Mörschied/Schauren und die Chorgemeinschaft Wildenburg mit den Vereinen aus Kempfeld und Bruchweiler.

Der Rest kam aus der Nachbarschaft: die Gemischten Chöre aus Dienstweiler, Nohen und Wolfersweiler. „Ganz schön viel zu tun, Herr Patz, wie?“, fand Ortsbürgermeister Kurt Jenet, der die Auftritte ansagte. ...

Lesezeit für diesen Artikel (425 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.