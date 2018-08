B 41: Gelbe Markierungspfeile zeigen die Umleitungsstrecke bei Niederhambach an

An dieser Stelle geht es ab sofort für alle Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Birkenfeld wollen, rechts ab. Mit großen Schablonen haben die Mitarbeiter einer beauftragten Firma auf dem Asphalt der B 41 gelbe Markierungspfeile aufgebracht, die die seit gestern bestehende Umleitungsstrecke zwischen Niederbrombach und Birkenfeld anzeigen.

Foto: Reiner Drumm

Wegen des bevorstehenden Baus einer dritten Spur auf diesem Abschnitt der B 41 werden die Autofahrer durch den Niederhambacher Ortsteil Burbach und durch Elchweiler gelotst. Wie schon in der vorigen Woche behinderte am Montagvormittag zunächst das regnerische Wetter die Fertigstellung der Baustellenmarkierung. „Es gab immer wieder Schauer, sodass die Arbeiten zwischendurch mehrmals gestoppt werden mussten“, berichtete Norbert Schmitt vom Idar-Obersteiner Baubüro des Landesbetriebs Mobilität (LBM) auf NZ-Anfrage. Am Nachmittag erfolgte dann aber doch noch die Sperrung des Teilstücks der Bundesstraße.

Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Ende des Jahres. Die ausgeschilderte Umleitung betrifft in dieser Zeit einzig die Fahrtrichtung Birkenfeld. Der Verkehr in Richtung Idar-Oberstein muss die B 41 nicht verlassen und wird direkt an der Baustelle vorbeigeführt. Es sind dann in diesem Bereich aber nur maximal 50 km/h erlaubt. ax