B 41: Beginn der Sperrung bei Burbach verschiebt sich auf Montag

Nach wie vor ungehindert kommen Autofahrer derzeit noch auf der B 41 zwischen Niederbrombach und Birkenfeld voran. Dort soll zwischen dem Niederhambacher Ortsteil Burbach und der Gemeinde Elchweiler in den nächsten Monaten eine dritte Fahrspur entstehen. Die aufgrund der Bauarbeiten erforderliche halbseitige Sperrung des Teilstücks konnte wegen der Witterungsverhältnisse bislang noch nicht eingerichtet werden.

Das soll nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach voraussichtlich am Montag, 12. März, erfolgen. Die Verzögerung begründet der LBM damit, dass es wegen der anhaltenden Nässe nicht möglich gewesen sei, die gelben Markierungsbänder zur Verkehrsführung im Baustellenbereich auf der Fahrbahn aufzubringen.

Neben der B 41 wurden bereits umfangreiche Vorarbeiten vorgenommen und der Oberboden abgetragen, um Platz für die dritte Fahrspur zu schaffen. Die Verzögerung ändere nichts am Ziel, das Projekt bis Ende des Jahres abzuschließen, betont der LBM. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr in Richtung Idar-Oberstein an der Baustelle vorbeigelotst. Gravierender sind die Auswirkungen in Fahrtrichtung Birkenfeld: Hier muss der komplette Verkehr durch die Orte Burbach und Elchweiler umgeleitet werden, eine entsprechende Beschilderung ist vorbereitet. ax