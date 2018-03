Gebet verbindet Frauen weltweit: Hilfe für Südamerika

Mit einem Tablett voller exotischer Früchte empfängt Rita Göbel die Gäste im Ernster Pfarrheim. Die 67-Jährige gehört zu einem Team, das engagierte Frauen aus dem Landkreis eingeladen hat, um den Weltgebetstag (WGT) der Frauen vorzubereiten. Der WGT, der weltweit am ersten Freitag im März gefeiert wird, setzt sich für Anliegen von Mädchen und Frauen aus aller Welt ein. Diesmal werden Projekte in Surinam gefördert.

Acht Frauen aus dem Dekanat Cochem bereiten zurzeit den Weltgebetstag vor. Inge Laux (3. von links) und Rita Göbel (5. von links) gehören seit mehr als 15 Jahren zum Team. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

„Suri.. was?“, fragen die Teilnehmerinnen. Kaum eine von ihnen weiß, wo das Land auf der Karte zu finden ist. Inge Laux, Marlies Michels und Gaby Meurer, die ebenfalls zum Vorbereitungsteam gehören, erklären, dass es sich um ein Land in Südamerika handelt, bewohnt von zahlreichen Menschen, die einst aus der Sklaverei flohen.

Seit mehr als 15 Jahren gehören Inge Laux und Rita Göbel zum Vorbereitungsteam des ökumenischen Projektes. „Meine Mutter war evangelisch, die Ökumene liegt mir daher sehr am Herzen“, begründet Inge Laux ihr Engagement. Die 72-Jährige aus Pommern hat mit dem Team die Texte ausgesucht, die Land und Leute vorstellen. Professionelle Unterstützung finden die Frauen bei Dekanatsreferentin Dietlinde Schmidt sowie Gemeindereferentin Sigrid Rick. „Wir versuchen, die offizielle Gebetstagsordnung praktikabel umzusetzen“, sagt Dietlinde Schmidt. Die Teilnehmerinnen sollen die Inhalte schließlich in ihren Pfarreien weitergeben können.

Im Pfarrheim in Ernst haben rund 60 Frauen im Stuhlkreis Platz genommen, in dessen Mitte Blumen, eine Landkarte, die Schöpfungsgeschichte sowie landestypische Früchte dekoriert sind. Im Nebenraum hat Rita Göbel bereits den Kaffeetisch gedeckt. „Ich kümmere mich um den Einkauf und habe Kuchen gebacken“, sagt sie. Da die offiziell vorgeschlagenen Rezepte oft kompliziert sind, ist Rita Göbel selbst kreativ geworden und hat eine Käsesahnetorte mit Granatapfel kreiert. Außerdem gibt es Bananen- und Ananaskuchen. Doch vorher werden die Lieder geprobt. Dekanatskantorin Marion Oswald begleitet die Vorbereitung seit vielen Jahren und übt die Lieder der Gebetstagsordnung mit den Gästen. „Ich habe die CD schon zu Hause gehört und kann deshalb die meisten Lieder mitsingen“, sagt Göbel.

In Ernst feiert man gemeinsam mit den Nachbardörfern Bruttig und Valwig. „Wir wechseln uns immer ab. Dieses Jahr ist Valwig dran“, sagt sie. Rita Göbel macht es Spaß, den Tag mit vorzubereiten. Überwiegend übernimmt sie Organisatorisches. „Das ist zwar viel Arbeit, aber eben nur einmal im Jahr“, sagt sie. In vielen Orten im Landkreis wird der WGT gefeiert. Manche Frauen sind seit den 80er-Jahren dabei. „Man setzt sich mit den Problemen der Frauen aus dem jeweiligen Gastland auseinander“, erklärt Dietlinde Schmidt. Die Verbundenheit, die durch das gemeinsame Gebet von Frauen auf der ganzen Welt entsteht, fasziniert die Dekanatsreferentin. Grund genug, diesen besonderen Tag in Gemeinschaft mit anderen Frauen zu feiern.

Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Platten-Wirtz