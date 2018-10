Eigentlich wollten Familie, Freunde und langjährige Weggefährten des Krufter Ortsbürgermeisters Rudolf Schneichel am Donnerstagabend im Rathaus der Gemeinde zusammenkommen, um in vertrauter Runde den 20. Jahrestag seiner ersten Amtseinführung zu feiern. Ein kleiner Brand, der am Abend zuvor in der Küche des Rathauses ausgebrochen war, machte den Organisatoren der Feierstunde einen Strich durch die Rechnung: Da der große Sitzungssaal des Rathauses durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurde und durch eine Fachfirma gereinigt werden muss, verlegte man die Feier kurzerhand in die Vulkanhalle.

Dort fielen die Lobesworte, die die geladenen Gäste dem verdienten Kommunalpolitiker widmeten, nicht weniger herzlich aus. Die Redner beschrieben Rudolf Schneichel als streitbaren aber auch einfühlsamen Menschen, der sich unermüdlich ...

Lesezeit für diesen Artikel (520 Wörter): 2 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.