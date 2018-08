Die Verbandsgemeinde Maifeld hat am Sonntag in Münstermaifeld ein Tanklöschfahrzeug 3000 in Dienst gestellt, das auch bei Wald- und Vegetationsbränden eingesetzt werden kann. Beim Feuerwehrfest der freiwilligen Feuerwehr hat Anton Reiter, Erster Beigeordnete der Verbandsgemeinde, das nagelneue Fahrzeug zusammen mit Wehrleiter Martin Wolf an Hartmut Hahn, Chef der Münstermaifelder Wehr, übergeben.

Just in dem Augenblick, als die Schlüsselübergabe anstand, wurden die Feuerwehrkameraden zu einem Einsatz wegen eines Fahrzeugbrandes zur Burg Pyrmont gerufen. Ein Teil der Mannschaft machte sich sofort auf den ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.