KSK Mayen zieht Bilanz: Marktführerschaft ausgebaut

Die Kreissparkasse Mayen (KSK) bewertet das abgelaufene Jahr positiv. Das machten Karl-Josef Esch, Vorstandsvorsitzender der KSK Mayen, und sein Vorstandskollege Christoph Weitzel bei der Vorstellung der Bilanz für 2017 am Freitag in Mayen deutlich. Die KSK befinde sich weiterhin auf einem Wachstumskurs und habe ihre Marktführerschaft ausgebaut.

Karl-Josef Esch (rechts), der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse (KSK) Mayen, und sein Vorstandskollege Christoph Weitzel haben am Freitag die Bilanz 2017 des Geldinstituts vorgestellt. Dabei ging es auch um die Marketingkampagne „Herzblut“ der KSK, die 2018 fortgesetzt wird. Foto: Hilko Röttgers

Das vergangene Jahr habe der KSK gute Rahmenbedingungen geboten, sagte Esch und verwies unter anderem auf die gute konjunkturelle Ausgangslage in Deutschland und die geringe Arbeitslosenquote im Geschäftsgebiet der Bank. „Das sind Bedingungen, da arbeitet man als Sparkasse gern“, sagte Esch. „Wir haben die Chancen genutzt und in Geschäft umgemünzt.“

Das untermauerte der KSK-Vorstandsvorsitzende mit Zahlen. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 48 Millionen Euro gestiegen und lag 2017 bei 1,89 Milliarden Euro (plus 2,6 Prozent). Insgesamt managt die KSK ein Vermögen von 2,04 Milliarden Euro. Darin enthalten sind Kundeneinlagen von 1,4 Milliarden Euro. Hinzu kommen das Wertpapiergeschäft sowie Bausparverträge und Lebensversicherungen.

Den Einlagen stehen 1,39 Milliarden an Kundenkrediten gegenüber. „Fast jeden Euro an Einlagen geben wir als Kredit wieder an unsere Kunden heraus“, erläuterte Esch. „Das ist nahezu ein geschlossener Kreislauf.“ Im vergangenen Jahr hat die KSK neue Kredite in Höhe von 30 Millionen Euro bewilligt.

Bedeutend für das Kreditgeschäft sei auch die Eigenkapitalunterlegung, die laut Esch bei 17,5 Prozent liegt – und damit deutlich über dem regulatorisch geforderten Wert. „Damit können wir im laufenden Jahr rund 70 Millionen Euro an zusätzlichem Kreditgeschäft ermöglichen“, rechnete Esch vor. „Damit werden Investitionen in die Region ermöglicht. Davon profitieren alle Bürger.“

„Wichtiger denn je“ seien für die KSK die Girokonten, betonte der Vorstandsvorsitzende. Ihre Zahl ist im vergangenen Jahr um 1256 Konten auf nun 59.518 Girokonten gestiegen. „Da macht sich bemerkbar, dass wir an unserer Marktdurchdringung arbeiten“, sagte Esch. „Das wird entscheidend sein für die Zukunft. Wir brauchen den Kontakt zu unseren Kunden und müssen für sie ansprechbar bleiben. Die Sparkasse muss ein Gesicht haben.“

Vor diesem Hintergrund will die Kreissparkasse Mayen ihr Filialnetz auf dem gegenwärtigen Stand erhalten. „Die Filialen sind wichtig, wir brauchen sie“, hob Esch hervor.

Mit Blick auf die Filialen berichtete Vorstandsmitglied Christoph Weitzel, dass die KSK im vergangenen Jahr zwölf Filialen zu sogenannten Beratungscentern aufgewertet habe „Wir haben 750.000 Euro in unsere Standorte investiert.“ Das größte Vorhaben war dabei die Sanierung der Filiale in der Andernacher Südstadt. Diese Arbeiten sollen sich im laufenden Jahr fortsetzen. Dann werden die KSK-Filialen in Polch und am Johannesplatz in Andernach sowie in Mayen am Markt und an der St.-Veit-Straße zu Beratungscentern ausgebaut. Dafür sind 500.000 Euro vorgesehen.

Um die Beratung der Kunden zu verbessern, soll die Zahl der Kundenberater in den Jahren 2017 und 2018 um bis zu 20 steigen, sagte Weitzel. Insgesamt beschäftigt die KSK Mayen 422 Mitarbeiter, davon 36 Auszubildende. Im laufenden Jahr sollen zwölf Azubis neu eingestellt werden.

In seiner Funktion als Vorsitzender des Verwaltungsrats wies Landrat Alexander Saftig auf die Bedeutung der KSK für die Region hin: „Es ist eine Bank aus der Region für die Region.“ Das öffentliche Engagement unterstrich auch Karl-Josef Esch. Er wies auf Spenden und Sponsoring der KSK in Höhe von 790.000 Euro im vergangenen Jahr hin. „Wir haben weit mehr als 1000 Förderanfragen positiv beschieden.“

Von unserem Redakteur Hilko Röttgers