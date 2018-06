Der Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsverein (AVV) hatte bei seiner Pressekonferenz zum diesjährigen Fest der 1000 Lichter eine Überraschung parat – für die anwesenden Pressevertreter, aber auch für die Zuschauer, die die Veranstaltung per Livevideo auf Facebook verfolgten: Für das 52. Fest der 1000 Lichter im kommenden Jahr hat der AVV einen wahren Star der Schlagerszene engagiert: Vanessa Mai wird in den Andernacher Rheinanlagen auftreten und dort ein komplettes Konzert spielen – und zwar bereits am Freitag, 2. August 2019.

„Damit wollen wir den Freitag aufwerten. Da hatten wir sonst immer Probleme, die Leute herzubekommen“, erklärt der Erste Vorsitzende des AVV, Sascha Daverkausen, die Entscheidung des Vereins, der im ... „Damit wollen wir den Freitag aufwerten. Da hatten wir sonst immer Probleme, die Leute herzubekommen“, erklärt der Erste Vorsitzende des AVV, Sascha Daverkausen, die Entscheidung des Vereins, der im ...

