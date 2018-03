Drogenfund in Plaidt: Lkw hatte 200 Kilo Betäubungsmittel geladen

Aus unserem Archiv

Plaidt

Eigentlich wurde die Polizei am Freitag zu einem kleinen Feuer gerufen, dass in der Nähe eines Lkws in Plaidt ausgebrochen war. Doch dann entdeckten die Beamten, dass der Lkw mit rund 200 Kilo unterschiedlicher Betäubungsmittel beladen war.