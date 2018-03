Wie sich ein Hotel gegen das Hochwasser wehrt: Koblenzer berichten über Kampf gegen braune Brühe

Kaum sinken die Pegel an Rhein und Mosel, beginnt für die Betroffenen das große Aufräumen. Denn sobald sich das Hochwasser zurückzieht, hinterlässt es Schlamm und Dreck, der eintrocknet und hart wie Beton wird – wer sich mit dem Aufräumen nicht beeilt, wird diese Hinterlassenschaft kaum mehr los.

Aufräumen nach der Flut: Die Wassermassen ziehen sich langsam zurück, nun reinigen die Angestellten von Diehl's Hotel in Ehrenbreitstein ihr Haus von Schmutz und Schlamm. Foto: Diehl's Hotel

Vor dieser Aufgabe steht nun auch Diehl's Hotel in Ehrenbreitstein. Das Viersternehaus liegt direkt am Rhein – und war somit unmittelbar vom Hochwasser betroffen. Das Familienhotel, das 1919 eröffnet wurde, hat schon einige Fluten erlebt. „Wir sind Hochwasser gewöhnt“, sagt Nils Mehlhorn von der Geschäftsführung. Und bei jeder Baumaßnahme, die an dem Haus vorgenommen wurde, wurde immer auch ein mögliches Hochwasser mit eingeplant. „Wir sind mittlerweile ganz gut darauf eingestellt“, sagt der Hotelier. „Das Wasser fließt rein und auch wieder raus. Das Schlimmste ist eigentlich der Schlamm, der zurückbleibt.“

Deshalb beginnt auch gleich mit dem Sinken der Pegel das Aufräumen. „Ein Mal pro Stunde sehen wir uns im Keller um und fangen auch gleich mit dem Putzen an“, sagt Mehlhorn. Mit Besen und Wasserschlauch werden die Räume gereinigt. Drei Tage wird das wohl dauern, schätzt Mehlhorn. Und dann müssen wieder alle verräumten Gegenstände an ihren ursprünglichen Platz zurück gestellt werde.

Was den Hotelier in diesen aufreibenden Tagen Mut macht, ist die Hilfsbereitschaft vieler Ehrenbreitsteiner. „Viele Freunde haben mir ihre Hilfe angeboten, Nachbarn sind vorbeigekommen und haben gefragt, ob sie was für uns tun können.“ Nötig war das in diesem Jahr nicht – die Hotelmannschaft hatte alles im Griff. „Aber es ist trotzdem schön, solche Angebote zu bekommen“, sagt Mehlhorn.

Die vergangene Woche stand noch ganz im Zeichen des Wassers. Nach tagelangem Dauerregen stiegen die Pegel von Rhein und Mosel stetig an – und überfluteten schließlich Teile von Koblenz. Die Stadt hielt den Atem an: Wird das Hochwasser so schlimm wie die sogenannte Jahrhundertflut 1993? Oder kommen wir mit einem blauen Auge davon?

Diese Fragen stellten sich auch die Hotelangestellten in Ehrenbreitstein. „Verräumen, verstauen, wegpacken – das hat unsere Tage gefüllt“, berichtet Aruna Nicklas vom Diehl's Hotelmarketing. Zuerst musste in der vergangenen Woche der Keller ausgeräumt werden. „Es gilt: Alles, was schwimmt, muss gesichert sein“, erklärt Nicklas. Also mussten Weinflaschen gesichert, Möbel verräumt und Müllcontainer weggebracht werden. „Das Wasser stand hier etwa einen Meter hoch“, berichtet Mehlhorn.

Außerdem mussten die Autos aus dem unterirdischen Parkdeck gefahren, Heizkörper in diesem Bereich abgestellt und die unterste Haltestelle des Aufzugs gesichert werden. Auch hier stand das Wasser rund einen Meter hoch. Trotzdem sagt Mehlhorn: „Das war ein relativ entspanntes Hochwasser.“ Denn glücklicherweise erreicht das Wasser keine wichtigen Räume oder gar Hotelzimmer, der Hotelbetrieb konnte wie gewohnt weiterlaufen. Einen langfristigen finanziellen Schaden haben die Fluten dieses Jahr nicht angerichtet. „Nur unsere Mitarbeiter mussten mehr arbeiten“, berichtet Mehlhorn. „Aber eigentlich sind wir alle noch mal mit einem blauen Auge davongekommen.“

Von unserer Reporterin Nina Kugler