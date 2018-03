Frohes Neues! Silvester-Impressionen aus Koblenz

Willkommen 2018! In Koblenz haben zahlreiche Raketen den nächtlichen Himmel bunt erleuchtet. Fotograf Henry Tornow war für uns unterwegs und hat den Silvesterabend in Bildern festgehalten.

Neben der Silvesterparty am Plan in der Koblenzer Altstadt wurde auch auf den restlichen Plätzen in der Stadt gefeiert und auf 2018 angestoßen. Wir haben Fotos:

Silvester in Koblenz 1 von 12 Mit einem sehenswerten Feuerwerk über der Altstadt haben die Koblenzer das neue Jahr begrüßt – auffällig viele Flusskreuzfahrtschiffe hatten dazu am Moselufer festgemacht. Foto: Henry Tornow 2 von 12 Das Deutsche Eck und die Festung Ehrenbreitsein in buntes Licht getaucht. Foto: Henry Tornow 3 von 12 Zweimal im Jahr können die Koblenzer sich das Raketenspektakel ansehen – an Silvester und zu Rhein in Flammen. Foto: Henry Tornow 4 von 12 Mit einsetzen der Dämmerung flogen am Silvesterabend die ersten Raketen gen Himmel. Foto: Henry Tornow 5 von 12 Wenige Minuten vor Mitternacht steigerte sich das ganze dann zum Höhepunkt. Foto: Henry Tornow 6 von 12 Und dauerte bis weit nach Mitternacht an. Foto: Henry Tornow 7 von 12 Eine ordentliche Begrüßung also für 2018. Foto: Henry Tornow 8 von 12 Die Silvesterparty "Am Plan" in der Koblenzer Altstadt war gut besucht. Foto: Henry Tornow 9 von 12 Die milden Temperaturen kamen den Besuchern sicherlich nicht ungelegen. Foto: Henry Tornow 10 von 12 Die milden Temperaturen kamen den Besuchern sicherlich nicht ungelegen. Foto: Henry Tornow 11 von 12 Seit 2007 zaubern die Familien Höfer (Koblenz-Kesselheim) und Timmler (Bassenheim) an Silvester mit Wunderkerzen die Jahreszahl in den Nachthimmel. In diesem Jahr haben sie sich als Hintergrund den Schängelbrunnen ausgesucht. Die Künstler unter den Augen des Schängelchens von links Lisa, Sebastian, Abigail und Florian. Foto: Guido Höfer » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

nbo