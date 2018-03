Falschgeld in Koblenz: 20-Euro-Blüten sehen echt aus

Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich nicht von gewöhnlichen 20-Euro-Scheinen. Erst bei genauerem Hinsehen fallen vor allem zwei Unstimmigkeiten auf: die schärferen Konturen – und ein fehlendes Wasserzeichen. Und doch sehen die Blüten, mit denen ein 23-Jähriger bei der McDonald’s-Filiale an der Bundesstraße 9 in Koblenz gezahlt haben soll, täuschend echt aus. Diese Einschätzung hat jetzt eine Polizistin im Prozess am Landgericht Koblenz getroffen. Ihr Resümee: „Ich finde die Blüten gut. Wenn man keine Ahnung hat, gehen die als echt durch.“

Seit Dezember steht der 23-Jährige vor Gericht. Laut Anklage soll er zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 20 Straftaten begangen haben – unter anderem Drogenhandel, Körperverletzung, Raub und Bedrohung. Auch am dritten Prozesstag wollte er sich weder zur Sache noch zur Person einlassen. Dabei verdichten sich die Beweise gegen ihn mit jedem weiteren Verhandlungstermin.

Die Polizistin sagte im Prozess, dass im Sommer 2016 deutschlandweit 20-Euro-Blüten in Umlauf gekommen seien. Im Oktober hätten Scheine mit der gleichen Seriennummer auch die Region rund um Koblenz erreicht. Am Morgen des 13. Oktober haben sich Mitarbeiter der McDonald’s-Filiale an der B 9 bei der Polizei gemeldet und von dem Falschgeld erzählt. Am gleichen Tag wendeten sich auch Angestellte der Aldifiliale in Lahnstein an die Polizei – ebenfalls wegen 20-Euro-Blüten.

Bereits am ersten Prozesstag hatte ein Freund des Angeklagten vor Gericht geschildert, dass sie gemeinsam einhundert 20-Euro-Blüten von einem Kölner gekauft hätten. Jetzt sichtete das Gericht die Aufnahmen der McDonald’s-Kamera vom 13. Oktober 2016: Zu sehen sind vier Männer, die um 5.28 Uhr das Schnellrestaurant an der B 9 betreten. Unter ihnen ist auch der Angeklagte. Die Männer bestellen sich Burger und Getränke, schlagen sich die Bäuche voll und verlassen die Filiale um 5.50 Uhr. Auffällig ist an dem Videomaterial erst einmal nichts.

Doch wie ein McDonald’s-Angestellter im Prozess erklärte, gingen die Einnahmen an jenem Oktobermorgen durch eine Geldzählmaschine. Bei drei 20-Euro-Scheinen schlug das Gerät Alarm – das Geld entpuppte sich als gefälscht. Die Blüten konnten daraufhin konkreten Zahlungseingängen zugeordnet werden.

Im Fall einer Verurteilung droht dem 23-Jährigen eine langjährige Haftstrafe. Polizisten nahmen den Mann am 3. Juli 2017 am Altlöhrtor fest. Wie einer von ihnen vor Gericht schilderte, durchsuchten die Beamten die Wohnung des Angeklagten – und fanden rund 15 Gramm Marihuana in einem Schuhkarton und 600 Euro Bargeld in einer Jackentasche. Ein anderer Polizist, der das Handy des 23-Jährigen ausgewertet hatte, sagte im Prozess, dass das Mobiltelefon zum Drogenhandel genutzt worden wäre. Demnach seien in den Chats konkrete Verabredungen und Preisabsprachen getroffen worden. Einige Abnehmer sollen demnächst vor Gericht aussagen. Der Prozess geht am 18. Januar weiter.

Von unserem Reporter Eugen Lambrecht