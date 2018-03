Attacke in Shisha-Bar: Unbekannte greifen Betreiber an und zertrümmern Inventar [Update]

Die Shisha-Bar „Zweite Heimat“ am Florinsmarkt ist am Mittwochabend zum Tatort geworden: Der Kneipenbetreiber wurde von bislang Unbekannten mit einer Stichwaffe attackiert und verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich. Das Inventar der Bar wurde zertrümmert. Ein Gast wurde dabei mit einem Schlagwerkzeug leicht verletzt, und auch die Außenfassade wurde beschädigt.

In Neuwied hat es am Freitagmorgen einen SEK-Einsatz gegeben. Einen Zusammenhang mit dem Überfall auf die Shisha-Bar in Koblenz hat Oberstaatsanwalt Rolf Wissen bestätigt. Die Polizei hat Männer festgenommen, die verdächtigt werden, für die brutale Attacke auf die Bar verantwortlich zu sein. Bei dem Überfall war der Betreiber verletzt worden. Foto: Reinhard Kallenbach

Das berichtet die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar, auch Tatverdächtige wurden bislang nicht ermittelt, teilt Oberstaatsanwalt Rolf Wissen mit.

Ein Anwohner hatte den Vorfall am Rande mitbekommen und meldete sich am Donnerstagmittag bei unserer Zeitung. „Mich verunsichert, dass die Polizei über diesen Vorfall keine Informationen herausgegeben hat“, sagt er. Er wohnt seit 15 Jahren in der Altstadt, und dort sei man einiges gewohnt. „Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Da muss etwas Krasses passiert sein“, ist er überzeugt.

Der Mann kam am Mittwochabend gegen 19.25 Uhr mit dem Auto von der Arbeit und sah schon auf Höhe des Löhr-Centers, wie plötzlich aus allen Richtungen Einsatzwagen in Richtung Altstadt rasten. Als er schließlich selbst im Burggraben hielt, stellte er fest, dass etwas in der Shisha-Bar am Florinsmarkt vorgefallen sein musste.

Der Anwohner berichtet weiter, dass noch am Donnerstagmorgen etliche Kriminalpolizisten am Ort waren, die Spuren sicherten. Der Anwohner entdeckte zudem Löcher in den Fenstern, die für ihn aussahen wie Durchschüsse. Der Staatsanwaltschaft liegen derzeit allerdings keine Erkenntnisse über einen Schusswaffengebrauch vor, teilt Oberstaatsanwalt Wissen mit. Ein anderer Altstadtbewohner schildert, dass eine Fensterbaufirma die kaputten Scheiben bereits am Mittag austauschte.

Der Mittvierziger macht sich Gedanken, welchen Hintergrund die Tat hatte. „Hier in der Altstadt sagen viele, dass es um Rivalitäten im Rockermilieu geht“, mutmaßt er. Auf Anfrage macht die Staatsanwaltschaft dazu aber keine Aussage. „Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig ungeklärt und müssen erst ermittelt werden.“

Die Polizei zieht derweil erste Konsequenzen aus dem Fall. Zwar liegen „derzeit keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Anwohner vor“, wie Pressesprecherin Claudia Müller mitteilt. „Trotzdem wird der Altstadtbereich stärker bestreift“, sagt sie. Die Shisha-Bar „Zweite Heimat“ wurde am 30. September eröffnet.

[Update, Donnerstag:] Der Überfall auf die Shisha-Bar „Zweite Heimat“ ist vermutlich von einer größeren Personengruppe verübt worden. Das erklärt die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung. Oberstaatsanwalt Rolf Wissen betont: „Es bedarf noch weiterer Ermittlungen, wie viele Täter tatsächlich am Tatort waren.“ Zum Schutz der kompletten Ermittlungen gibt er derzeit keine weiteren Auskünfte. So bleiben die Fragen nach den Tätern, deren Motiv und dem Verletzungsgrad des Betreibers weiter unklar. Auch, ob Schüsse fielen, bleibt offen. Die Polizei will nun in dem Bereich stärker präsent sein. Eine Gefahr für die Anwohner besteht aus ihrer Sicht nicht.

Von unserer Redakteurin Katrin Steinert