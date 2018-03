Trotz Schülerprotest in Kirchberg: Klassenlehrer muss gehen

Zwei Schulstunden lang hatten sie gestreikt, um ihren Unmut kund zu tun. Eine Petition wurde gestartet, Eltern schrieben Hilfe suchend an die Politik – doch alles Engagement konnte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nicht zum Einlenken bewegen.

Sie protestierten, konnten die ADD letztendlich aber nicht umstimmen: Ende Dezember traten Schüler aus der Klasse 9 D und weiteren neunten Klassen der Ausonius-Realschule plus in den Streik. Sie wollten verhindern, dass ihr Klassenlehrer mitten im Schuljahr versetzt wird.

Der Klassenlehrer der 9 D der Ausonius-Realschule plus in Kirchberg, Tobias Stuckardt, wird wie angekündigt an eine andere Schule versetzt. Am Mittwoch hatte er seinen letzten Tag mit der 9 D, am 29. Januar endet seine Kirchberger Dienstzeit.

Hintergrund ist, dass der Lehrer, für den die Schüler Ende Dezember zwei Schulstunden lang in den Streik traten, einen befristeten Vertrag als Elternzeitvertretung hat. Im November kam eine Kollegin aus der Elternzeit zurück, eine weitere hat Anfang Januar ihre Arbeit wieder aufgenommen. Die ADD ließ schon im Dezember verlauten, dass die Schule ohne die Versetzung überbesetzt sei, und auf der anderen Seite an anderen Schulen aber Lehrer fehlten und dringend gebraucht würden.

Für die Klasse 9 D ist es ein Dilemma, denn sie bekommen mitten im Schuljahr eine neue Klassenleitung, das für viele Schüler auch das Abschlussjahr sein wird. Unterdessen haben die Eltern Antworten erhalten, unter anderem aus der Kreisverwaltung und dem Büro der CDU-Landtagsabgeordneten Julia Klöckner. Aus dem Fachbereich Schulen und Gebäude der Kreisverwaltung heißt es, der Rhein-Hunsrück-Kreis als Schulträger der KGS Kirchberg habe bei der Ausstattung der Schule mit Lehrern keine Einflussmöglichkeit. Der Kreis werde lediglich beteiligt, wenn es um die Besetzung von Schulleiterstellen geht.

Landrat Marlon Bröhr hatte sich trotzdem mit einem Schreiben an die ADD gewandt und darin gebeten, alle dienstrechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, den Klassenlehrer weiter an der KGS in Kirchberg einzusetzen. „Ich habe Verständnis für die vorgebrachten Argumente und bitte Sie, diese bei Ihrer Entscheidung zu berücksichtigen“, schreibt Bröhr an die ADD.

Aus dem Büro der CDU-Landtagsfraktion schrieb der wissenschaftliche Referent Gereon Geissler einem Vater, Julia Klöckner habe seine Zuschrift gelesen und Geissler gebeten, zu antworten. „Die von Ihnen geschilderte Situation in der Klasse Ihres Kindes ist alles andere als zufriedenstellend“, heißt es in dem Antwortschreiben. Eine Klassenleitung solle prinzipiell nicht an Lehrer vergeben werden, die nur sehr kurz an einer Schule eingesetzt sind. Leider bliebe den Schulen häufig nichts anderes übrig, da ihnen die Lehrkräfte fehlten, den vorhandenen gut qualifizierten Lehrern aber keine dauerhaften Stellen zur Verfügung gestellt würden. „Leider spart die SPD-geführte Landesregierung an der Bildung und deckt einen großen Teil des strukturellen Unterrichts mit Kurzzeitlehrerverträgen ab“, schreibt Geissler. Deshalb setze sich die CDU für eine Unterrichtsversorgung 100plus ein sowie eine deutliche Reduzierung der Kurzzeitverträge für voll ausgebildete Lehrer.

Die ADD hält unterdessen an ihrer Entscheidung fest und verweist erneut darauf, dass die Schule nach der Rückkehr von zwei Lehrern aus der Elternzeit mit 1,5 Stellen überbesetzt wäre, würde der Klassenlehrer der 9 D bleiben. Dieser wechselt nun an die Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach. „Er hatte zwei Schulen zur Auswahl, sich für diese entschieden und sich die Schule auch schon angesehen. Wir denken, dass er dort wirklich willkommen ist“, sagt ADD-Sprecherin Miriam Lange.

