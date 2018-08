Aus dem Dunkel der Geschichte erschien erstmals am 19. Juni 1318 das kleine Dorf Mörz in der offiziellen Geschichtsschreibung. Die Kirche von „Murzig“ wurde in einer Urkunde der Grafen von Sponheim mit einer Stiftung bedacht. Mit einer mehrtägigen Feier, die mit einem Festgottesdienst heute beginnt, wird der 700. Geburtstag gebührend gefeiert. Das Fest steht unter dem Motto „Von uns, mit uns, für uns“. Der Erlös kommt der Jubiläumskirche und für gemeinnützige Zwecke in den verbundenen Ortsgemeinden Buch und Mörz zugute.

Die mittelalterliche Ersterwähnung fällt häufig mit einer dazugehörigen Kirche zusammen. Simon II, Graf von Sponheim, der auf der Burg im benachbarten Kastellaun residierte und seine Frau Elisabeth von Valkenburg stiften ...

Lesezeit für diesen Artikel (472 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.