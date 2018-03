"Friederike" fegt im Hunsrück die Bäume um – Polizei sperrt A61 Richtung Süden [Fotostrecke]

Sturmtief „Friederike“ hatte leichtes Spiel mit zahlreichen Bäumen in der Region. Die durch anhaltende Niederschläge völlig aufgeweichten Waldböden konnten dem Wurzelwerk nicht mehr genügend Halt bieten, sodass die Straßenmeistereien am Donnerstagvormittag im Dauereinsatz waren, um Fahrbahnen frei zu räumen, die von umgestürzten Bäumen blockiert waren.

Umgestürzte Bäume auf Straßen gab es am Donnerstagvormittag genug im Kreisgebiet. Foto: Werner Dupuis

Zu Personenschäden und Verkehrsunfällen kam es laut Auskunft der Polizeiinspektionen Boppard und Simmern glücklicherweise nicht.

Sturmtief Friederike im Hunsrück 1 von 11 Auf dem Simmerner Wochenmarkt hatte Friederike die Gemüsekisten eines Händlers durcheinander gewirbelt. Foto: Werner Dupuis 2 von 11 Gut gegen die starken Böen geschützt verrichtete die Marktfrau bestens gelaunt in Simmern ihre Arbeit. Foto: Werner Dupuis 3 von 11 Die ein oder andere Fahne hat's am Donnerstagvormittag zerfetzt. Foto: Werner Dupuis 4 von 11 Mit vereinten Kräften konnten die Straßen schnell wieder befahrbar gemacht werden. Foto: Werner Dupuis 5 von 11 Alle Hände voll zu tun hatten die fleißigen Mitarbeiter der Straßenmeistereien. Foto: Werner Dupuis 6 von 11 Friederike haut selbst das stärkste Klohaus um. Foto: Werner Dupuis 7 von 11 Durch den aufgeweichten Boden sackten zwei der drei Nadelbäume, die ohnehin nicht tief wurzeln, weg und legten sich auf das Gebäude. Foto: Werner Dupuis 8 von 11 Das Haus in der Waldsiedlung wurde nicht beschädigt. Foto: Werner Dupuis 9 von 11 Ein umgestürzter Baum bedeckt ein Haus in der Rheinböllener Waldsiedlung. Foto: Werner Dupuis 10 von 11 Eine Fichte blockiert die Fahrbahn zwischen Horn und Laubach. Foto: Werner Dupuis » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

In Rheinböllen „lehnten“ sich in der Waldsiedlung zwei Bäume an ein Haus. Auch hier war der aufgeweichte Boden die Ursache. Unmittelbare Gefahr ging nach Einschätzung der Feuerwehr Rheinböllen von den Bäumen nicht aus. Die Hausbesitzer wurden verständigt und werden sich um die Bergung der beiden Bäume kümmern, hieß es.

"Baum fällt" im Minutentakt

Das Haus in der Waldsiedlung wurde nicht beschädigt. Foto: Werner Dupuis

Im gesamten Kreisgebiet waren die Mitarbeiter der Straßenmeistereien damit beschäftigt, durch umgestürzte Bäume blockierte Straßen frei zu räumen.

Es ging am Vormittag im Minutentakt. Einsatzorte waren unter anderem die Straßen zwischen Mörschbach und den Lindenhöfen sowie zwischen Budenbach/Klosterkumbd, Beltheim/ Frankweiler, Mastershausen/Reidenhausen, Sohren/Laufersweiler, Rödern/Kirchberg, Oppertshausen/ Ravengiersburg, Mastershausen/ Krastel, Kirchberg/Nieder Kostenz, Thörlingen/Schloss Reifenthal und auf der B 327 bei Fleckertshöhe.

In Buchholz kippte ein Strommast gegen einen Baum, zahlreiche Baustellenschilder im Bereich der PI Boppard machten sich selbstständig. Auf dem Simmerner Wochenmarkt waren merklich weniger Stände aufgestellt. Einige Händler waren nicht erschienen. Der Betrieb hielt sich in Grenzen. tor

[Update] Auch an der Autobahn gab es umgestürzte Bäume. Die Polizei sperrte deswegen am Mittag den Abschnitt der A 61 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Autobahnkreuz Koblenz und Dieblich, um einen auf die Fahrbahn gefallenen Baum und weitere Bäume, die umzufallen drohten, zu bergen.

A61: Baum trifft Autofahrerin in Richtung Mainz

Eine Frau, die in Richtung Mainz unterwegs war, hatte dabei noch Glück im Unglück: Ihr Wagen wurde von einem umstürzenden Baum getroffen, wie die zuständige Autobahnpolizei Emmelshausen mitteilte. Allerdings blieb die Fahrerin trotz dieses Treffers unverletzt und ihr Fahrzeug soweit unbeschädigt, dass sie es bis zur Raststätte schaffte. Dort informierte sie gegen 12 Uhr die Polizei.

Die Bäume, die die Fahrbahn blockierten, wurden anschließend umgehend von der Straßenmeisterei entfernt. Damit war die Gefahr allerdings noch nicht gebannt. Denn laut der Autobahnpolizei habe die Gefahr bestanden, dass weitere, nahe an der Autobahn stehenden Bäume umkippen. Schließlich entschloss man sich, diese Bäume vorsichtshalber zu fällen, um ein Unglück zu verhindern.

Fällarbeiten stoppen den Autobahnverkehr – Umleitungen und Staus

Dies hatte allerdings zur Folge, dass die Autobahn während der Zeit der Fällarbeiten ab der Anschlussstelle Koblenz-Metternich gesperrt werden musste. Über das Autobahnkreuz Koblenz wurde eine Umleitung eingerichtet. Trotzdem staute sich der Verkehr hinter der Gefahren- und Unglücksstelle kilometerweit – noch bis hinter das Autobahnkreuz Koblenz. Etwa um 15 Uhr waren die Baumfällarbeiten abgeschlossen, und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden. Der Stau löste sich auf. Und auch der Wind war schwächer geworden.

Wegen des Sturmtiefs warnte die Autobahnpolizei die Fahrer von Lastwagen, Wohnmobilen und anderen Fahrzeugen mit hohem Schwerpunkt vor dem Überqueren der benachbarten Moseltalbrücke. Trotzdem staute sich während der Sperrung eine Vielzahl an Lkws auf der Brücke.